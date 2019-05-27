Прогноз результатов "Лукойла" за I квартал по МСФО: чистая прибыль снизилась на 6 к/к
ЛУКОЙЛ 29 мая должен опубликовать финансовые результаты за 1К19.
Мы ожидаем, что они отразят тренды, которые уже продемонстрировали другие компании сектора, Роснефть и Газпром нефть. Выручка упадет до 1 878 млрд руб. (-7% кв/кв) на фоне снижения добычи нефти на 1% кв/кв и неблагоприятной динамики зарубежного перерабатывающего сегмента (объемы переработки упали на 4% кв/кв). EBITDA должна вырасти до 293 млрд руб. (+5% кв/кв) за счет снижения экспортной пошлины, позитивного влияния обратного акциза в размере 9.8 млрд руб., по нашим оценкам, а также снижения НДПИ, отражающего частичный переход на НДД. Чистая прибыль должна составить 149 млрд руб. (-6% кв/кв), преимущественно за счет того, что динамика EBITDA будет нивелирована более высокой амортизацией по сравнению с низкой базой 4К и более низкой прибылью от курсовых колебаний.
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