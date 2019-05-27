В пятницу в США вышли слабые макроэкономические данные: объем заказов на товары длительного пользования в апреле сократился чуть больше, чем ожидалось, – на 2,1%, а темпы роста по итогам марта были пересмотрены в меньшую сторону. Тем не менее напряженность на рынках несколько снизилась.

Американский президент Дональд Трамп провел переговоры с Японией по вопросам торговли и в традиционной для себя манере охарактеризовал их как очень хорошие. Однако эта тема едва ли станет центральной для рынка – инвесторы продолжают следить за развитием конфликта США и Китая. К слову, Трамп сегодня утром заявил, что США и Китай в будущем заключат сделку, но ничего не сказал при этом ни о сроках и ни о планах по переговорам.

Что касается других событий, британский премьер-министр Тереза Мэй объявила, что уходит в отставку 7 июня. Теперь на повестке дня назначение нового главы правительства, судьба же брексита будет оставаться неопределенной.

Доходность UST10 в пятницу почти не менялась и завершила день на отметке 2,32%. За неделю она заметно упала, на 7 б.п., на фоне эскалации торгового конфликта США и Китая, а в четверг обновила полуторагодовой минимум на уровне 2,29%. Вероятность снижения ставки, рассчитанная на основе рыночных данных, выросла и составляет сейчас около 80%. При этом большинство представителей ФРС по- прежнему не видят причин для изменения денежной политики.

Нефть за неделю сильно подешевела, на 4%, что также было связано с торговым конфликтом двух крупнейших экономических держав, но в пятницу вечером смогла восстановиться до 69 долл./барр., чему способствовало снижение числа буровых установок в США на пять единиц — до 797.

Сегодня в Соединенных Штатах День поминовения, и рынки будут закрыты, в Великобритании тоже выходной. Основная макростатистика выйдет в конце недели – вторая оценка ВВП США за 1 кв. 2019 г. (четверг, 30 мая) и отчет по доходам и расходам населения (пятница, 31 мая).