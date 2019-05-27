Платежи в бюджет сегодня могут достичь 700–750 млрд руб. Мы оценивали суммарную выплату по НДС, НДПИ и акцизам в 915 млрд руб. за этот месяц, но, судя по всему, в пятницу часть платежей уже была проведена. Правда, сумма вряд ли значительно превысила 200 млрд руб., так что все равно основной объем приходится именно на сегодня. Запас средств на корсчетах сейчас остается сравнительно небольшим, и маловероятно, чтобы банки сумели провести все платежи за счет средств на корсчетах. Но даже если сегодня кредитные организации и постараются максимально использовать собственные средства, завтрашние платежи по налогу на прибыль уже не оставляют им никакого выбора.

Дополнительных резервов для этой выплаты у банков нет, задолженность перед ЦБ и Казначейством сегодня и завтра должна вырасти. Правда, возможно, этот рост окажется краткосрочным, банки могут вновь сократить объем средств, размещаемых на депозитах в ЦБ, но это будет неизбежно сопровождаться повышением ставок на межбанковском рынке.

МВФ видит возможность снижения ключевой ставки уже на ближайшем заседании ЦБ РФ. Представители МВФ на встрече с должностными лицами Банка России отметили достижения денежно-кредитной политики ЦБ за последние годы. Регулятор сконцентрировал свои усилия на таргетировании инфляции в условиях плавающего валютного курса, что позволяет поддерживать ценовую стабильность. При этом представители фонда отметили, что они видят предпосылки для снижения ключевой ставки уже в ближайшее время, затягивание же такого снижения может привести к падению инфляции ниже долгосрочного ориентира. В целом сейчас уже сложились условия для снижения ключевой ставки, и шансы, что ЦБ примет такое решение на заседании 14 июня, высоки. Однако Центробанк, скорее всего, будет крайне медленно снижать ставку, мы полагаем, что до конца года будет не больше двух пересмотров по 25 б.п. каждое.