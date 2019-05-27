С середины прошлой недели, когда появились угрозы ограничения доступа к американскому рынку еще двух китайских компаний, настроения рынков стали ухудшаться. Под ударом в этот раз оказались, в первую очередь, сырьевые рынки, поскольку эскалация торгового конфликта наложилась на снижение прогнозов мирового спроса на нефть и рост запасов нефти в США. За неделю Brent подешевела почти на 5%.

Несмотря на падение цен на нефть, российский рынок на прошлой неделе, исключая небольшой провал в четверг, оставался в позитиве. Спрос на рубли поддерживался предстоящим пиком налоговых платежей в начале следующей недели, подготовке компаний к дивидендным выплатам и притоку нерезидентов в ОФЗ. При этом Минфин разместил ОФЗ на 96 млрд руб., удовлетворив лишь 40% из спроса по заявкам, что является минимальной долей с февраля. Это может сигнализировать о том, что по мере выполнения годового плана (сейчас выполнено 51%) Минфин становится более чувствителен к доходности.

Ключевые темы этой недели. Активность на рынках будет понижена из-за выходных в США и Великобритании в понедельник. Основной темой глобальных рынков остаются опасения вокруг торгового конфликта США-Китай и замедления мировой экономики. Данные PMI в Китае (пт) позволит оценить степень влияния эскалации торгового конфликта на дальнейшее замедление экономического роста страны.

Европейские рынки будут находиться в выжидательной позиции по двум причинам. Во-первых, во вторник состоится встреча лидеров ЕС, где предстоит выдвижение кандидатов на ключевые посты. По предварительным итогам выборов в эти выходные, проевропейские партии сохранили большинство в Европарламенте благодаря Германии, Бельгии и Голландии, но рост популярности «евроскептиков» все же заметен в Великобритании, Франции и Италии.

Во-вторых, остается вопрос перспектив Brexit после отставки Т. Мэй, особенно если ее преемник окажется настроен более радикально.

Внимание на этой неделе также будет обращено на новостной фон вокруг нефти. В краткосрочной перспективе это включает динамику добычи основных стран-экспортеров, а в дальнейшем — итоги заседания ОПЕК+ 25 июня по вопросу продления соглашения, где будут учтены пересмотры средне- и долгосрочных прогнозов мирового спроса на нефть, падение спроса нефтеперерабатывающих предприятий и увеличение предложения нефти из США.

В России эта неделя будет показательной с точки зрения устойчивости ралли на валютном рынке по истечении действия некоторых временных факторов, поскольку цена на нефть упала, а в пн-вт завершается налоговый период выплатой НДС, акцизов, НДПИ и налога на прибыль на общую сумму 1,4-1,5 трлн руб. Курс все еще может получать поддержку от накопления рублей под выплаты дивидендов в мае-июле, однако следует помнить, что до 50% выплат могут быть обратно конвертированы в валюту для иностранных акционеров. По наблюдениям за последние 7 лет, с мая по август рубль слабеет к доллару, в среднем, на 8%.

Долговой рынок будет следить за политикой Минфина относительно размещения ОФЗ (сокращение объемов в пользу доходности) и ожиданиями относительно ставки ЦБ. Данные по экономической активности за апрель подтверждают слабость потребительского и инвестиционного спроса (розничная торговля замедлилась до +1,2% г/г, строительство стагнирует 4-й месяц подряд), не препятствуя снижению ключевой ставки с текущего уровня 7,75% г/г при замедлении ИПЦ с пиковых мартовских 5,3% г/г до 5,1-5,2% в мае.