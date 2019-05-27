Главный раздражитель и фактор неопределенности на рынках – торговая война между США и Китаем на прошлой неделе не давала оснований для оптимизма. Риторика сторон продолжает оставаться наступательной. Прессинг на китайскую компания HUAWEI становится запредельным и грозит срывом резьбы. Еще пока остается надежда, что это обычная для Трампа тактика давления в ведении переговоров, и предстоящая встреча лидеров двух стран на саммите двадцатки еще сможет разрядить обстановку. А вот альтернативы подобным надеждам выглядят очень мрачными. От экономики США уже поступают сигналы о резком замедлении. Неудивительно, что рынки остаются в тревожном состоянии. Индекс S&P 500 откатился к окрестности 2800 пунктов, ниже которой уже находится уверенный тренд на снижение. Пока эти уровни не пройдены, но ожидаемые в начале июня экономические данные за май могут дать дополнительную порцию пессимизма и отправить ФР США еще ниже. Об ухудшающемся настроении на рынках напоминает также поведение фондового рынка Китая.

Но для нас особенно важно то, что к снижению все большую склонность стали проявлять и цены нефти. Видим, что опасения рынка о развитии негативных сценариев событий с возможными перебоями поставок нефти из Ливии и Венесуэлы пока не реализуются. А нагнетание обстановки вокруг Ирана до настоящего момента не дает критического повышения градуса противостояния. На фоне возникшей «заминки» рынок посчитал возможным даже снизить имевшуюся в ценах нефти премию за риск.

В этих условиях факторы, голосовавшие за снижение цен нефти, на прошлой неделе оказались сильнее. Напомним, что в четверг на прошлой неделе произошел довольно выразительный сброс цен нефти. Сказалось сочетание указанных выше факторов. Но формальным поводом к началу снижения стал выход в среду данных по запасам и добыче нефти в США. Выяснилось, что запасы нефти неожиданно продолжили рост даже несмотря на наступление автомобильного сезона и обычный для мая тренд на снижение запасов. Скептических настроений рыночным игрокам добавил также возврат к росту добычи, которая в США за неделю увеличилась на 100 тысяч баррелей в сутки. Как бы ни показалось странным, но рост добычи происходит даже при происходящем уже довольно ощутимом снижении буровой активности. Вот и в последнюю неделю число активных буровых на нефть снизилось еще на 5 штук. В результате текущее значение работающих буровых установок для бурения нефтяных скважин уже на 89 штук (или на 10%) ниже, чем в конце прошлого года. И вот такое весьма ощутимое снижение числа активных буровых на нефть не дает эффекта в снижении темпов добычи. Понятно то, с каким интересом рынок и на наступающей неделе будет ждать выхода текущих данных из США.

Европа тоже будет вносить свою лепту в рыночные расклады. Здесь и обновляющаяся картина с Брекзит Великобритании в связи с грядущей отставкой Мей и выборами нового премьера. Важным фоновым событием начала недели станет подведение итогов выборов в европейский парламент. Согласно предварительным оценкам партии евроскептиков упрочили свои позиции. Результаты выборов будут влиять на соотношение евро и доллара, а через это соотношение и на динамику цен нефти. Более точные расклады по изменениям соотношения сил в Европе станут известны ко вторнику. Тогда появятся прогнозы по новым кандидатурам европейского руководства, включая личность главы Еврокомиссии. Также особенно важным будет кандидатура главы ЕЦБ и не займет ли это место в будущем представитель Германии. От него будет зависеть очень многое, хотя конечно далеко не все. Например, даже "свой" глава ЕЦБ вряд ли сможет кардинально изменить обстановку вокруг проваливающегося Дойче банка. Теперь вот на банк вновь усиливается давление со стороны США. Так что предстоящие одна-две недели не позволят рынкам расслабляться и прорисуют обновляющиеся расклады.



