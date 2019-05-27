Американские акции завершили неделю скромным ростом (+0,14% по индексу S&P), несмотря на отсутствие какого-либо прогресса по вопросу торговых отношений между США и Китаем. Д. Трамп заявил о своей уверенности в сделке «когда-нибудь в будущем», поскольку Китай не сможет длительное время выдерживать огромные таможенные пошлины. Однако пока американский президент не готов к сделке.

Масштаб произошедшей с начала мая коррекции оказался настолько незначительным, что индексы лишь на 3% ниже своих максимумов, и это не соответствует нависшей угрозе торговой войны в течение длительного времени, которую инвесторы продолжают игнорировать. По-видимому, участники рынка остаются уверены или в торговой сделке, или в мягкости, которую придется проявить ФРС, однако для этого акции должны упасть на 10-15%, чтобы американские чиновники начали беспокоиться (как это случилось в конце прошлого-начале этого года) и предприняли меры (в том числе и вербальные) для поддержки котировок акций.

Не все инвесторы готовы к таким просадкам в 10-15%, а также к неопределенности (а вдруг в этот раз не спасут, и обвал окажется более глубоким и длительным), что формирует спрос на UST. Доходности 10-летних бумаг (YTM 2,32%) сейчас ниже, чем были во время массового «бегства в качество» в декабре 2018 г., и находятся на уровне декабря 2017 г. (однако тогда ключевая долларовая ставка была на 125 б.п. ниже, чем сейчас). Узкий спред между 10- и 2-летними UST (15 б.п.) указывает на слабые ожидания как по ускорению инфляции в США (судя по протоколу, некоторые члены FOMC также удивлены такой устойчиво низкой инфляцией), так и по сохранению текущих относительно высоких темпов роста ВВП.