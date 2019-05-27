На минувшей неделе российский рынок акций, установив исторический рекорд по индексу МосБиржи, завершил неделю ростом. Международные рынки на фоне сохраняющейся напряженности между США и Китаем по торговым вопросам показали умеренную коррекцию.

Рост акций «Газпрома» на сообщениях о неожиданно высоких дивидендах за прошлый год поддержал российский рынок. В результате индекс МосБиржи достиг новых максимумов, превысив отметку в 2 600 пунктов, и завершил неделю ростом на 1,6%. Индекс РТС укрепился на 1,9%. Национальная валюта сохранила устойчивость по отношению к доллару США (минус 0,5%)

Российский рынок устанавливает рекорды роста на фоне увеличения дивидендных выплат крупными российскими компаниями. Сбербанк, ВТБ и «Газпром» подтвердили или увеличили потенциальные выплаты по дивидендам в этом и последующих годах. Мы ожидаем некоторой коррекции российского рынка после значительного роста на этой неделе.

Глобальные рынки

Ключевые международные рынки завершили неделю негативной динамикой из-за обеспокоенности инвесторов по поводу обострения торгового и технологического конфликта между США и Китаем, а также в преддверии выборов в Европарламент. В результате индекс S&P 500 снизился на 1,2%, Stoxx Europe 600 опустился на 1,5%, MSCI EM уступил 1,0%. Рынки АТР также закрыли неделю в минусе: Nikkei 225 потерял 0,6%, Shanghai Composite – минус 1,0%.

Взаимоотношения между Вашингтоном и Пекином остаются в фокусе внимания инвесторов. На минувшей неделе президент США Дональд Трамп заявил, что ждет встречи с председателем КНР Си Цзиньпином и торговое соглашение между сторонами еще возможно. Кроме того, американский президент сообщил о возможном послаблении в отношении китайской ИТ-компании Huawei, что может быть включено в условия торговой сделки с Китаем.

Премьер Великобритании Тереза Мэй 7 июня объявила об уходе с поста лидера консервативной партии. Соответствующее заявление было спровоцировано негативной реакцией на обновленный законопроект по Brexit, представленный Мэй, как со стороны консерваторов, так и со стороны лейбористов, поддерживающих радикальный выход страны из ЕС.

Глобальные рынки показали умеренную коррекцию на прошлой неделе на фоне падения нефти в цене и роста напряженности между США и Китаем, а также в свете негативной макростатистики по глобальной экономике (особенно из Китая). На этой неделе мировые рынки по-прежнему будут держать в фокусе китайско-американский переговорный процесс, от результатов которого зависит развитие мировой экономики.

Нефть

Сырьевые рынки продемонстрировали неоднозначную динамику. Нефть значительно откорректировалась, а золото подорожало.

По данным Минэнерго США, коммерческие запасы нефти в стране выросли за неделю на 4,74 млн барр. при ожиданиях их снижения на 1,70 млн барр. и оценке API, зафиксировавшей рост запасов лишь на 2,40 млн барр. По данным Baker Hughes, число добывающих нефть буровых установок в США снизилось за неделю на 5 ед. – до 797 шт., что является минимальным показателем более чем за год. На этом фоне нефтяные котировки Brent снизились за неделю на 4,9%.

Мы сохраняем позитивный взгляд на растущий тренд в нефти, но текущие сложные переговоры США и Китая будут негативно влиять на котировки. Мы ожидаем динамику котировок нефти в диапазоне $66-70/барр. сорта Brent.