Неделя для рынка нефти выдалась стрессовой, цена Brent упала почти на 6%. Факторов, повлиявших на снижение, несколько. Во-первых, резкий рост запасов нефти в США на 6 млн баррелей при прогнозе снижения на 600 тысяч. Во-вторых, опасения инвесторов по поводу роста мировой экономики из-за эскалации торговой войны между США и Китаем. Китай, как один из крупнейших потребителей нефти, может значительно повлиять на мировой спрос.

Добыча нефти в США – около исторических максимумов, 12,2 млн баррелей в сутки. При этом США не отказываются покупать венесуэльскую нефть, несмотря на свои же санкции. Иран также продолжает поставлять на рынок углеводороды. Все это создает дополнительное давление на цены, которые в отсутствие этого предложения были бы на более высоких уровнях.

Продажи автомобилей в Китае, как один из ключевых драйверов спроса на нефть, прогнозируются в этом году на уровне 2018 года, что оптимистично для рынка нефти. Также растет выпуск электрокаров, что пока не сильно влияет на спрос на моторное топливо, но уже понятно, что это лишь вопрос времени.

Промышленные металлы снижались на неделе. Поводом служили слабые данные производственного индекса США, а также затруднения в торговых переговорах. Цена цинка упала на 3% в основном из-за неожиданного увеличения производства. У нас негативный прогноз по этому металлу.

Цена алюминия снизилась на 2%, несмотря на замедление темпов производства металла. Но на этой неделе мы ожидаем рост, так как пожар на одной из алюминиевых фирм, производственная мощность которой составляет 250 тыс. тонн, остановил выпуск металла. Также позитивный прогноз по производству автомобилей в Китае в этом году может развернуть «медвежий» тренд на рынке алюминия.

Цена золота на неделе была чувствительна к движениям на рынке нефти: так, на падении цены Brent на 5% золото подскочило на 1%. Платина продолжила снижение, потеряв 2%, палладий практически не изменился в цене. Несмотря на расхождение между ценой платины и палладия, мы генерируем идею покупки платины и продажи палладия. И по тому, и по другому металлу мы ожидаем дефицит в этом году, но платина выглядит дешевым металлом относительно палладия.

А вот отношение цены золота к серебру достигло самого высокого уровня с 1993 года. Поэтому серебро выглядит довольно привлекательным активом для покупки относительно золота. Дополнительным фактором роста цены могут стать слабые темпы роста производства металла.

Рубль на неделе был стабилен, несмотря на коррекцию в нефти. В данном случае при неизменности работы бюджетного правила прямое влияние нефти минимально, зато хорошая макростатистика и замедление инфляции – явный сигнал привлекательности рублевых активов для нерезидентов.