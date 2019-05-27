Прогноз результатов "Лукойла" за I квартал по МСФО: чистая прибыль снизилась на 9% к/к
29 мая компания представит финансовую отчетность по МСФО за I квартал 2019 г. 27 мая 2019 г.
Согласно нашим прогнозам, выручка Лукойла снизится на 11% к/к до 1 825 млрд руб. главным образом в результате снижения средней цены на нефть на 6% к/к до $63 за баррель.
Несмотря на падение выручки, EBITDA, по нашим расчетам, вырастет на 3% к/к до 288 млрд руб. благодаря положительному лагу экспортной пошлины и изменениям в налогообложении, которые вступили в силу с 2019 г. Чистая прибыль сократится на 9% к/к — до 145 млрд руб., так как в предыдущем квартале компания отразила прибыль по курсовым разницам.
Таким образом, результаты компании, скорее всего, будут находиться в рамках общеотраслевой динамики, поэтому мы не ожидаем влияния отчетности на акции компании за исключением случая существенного расхождения результатов с прогнозом рынка.
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