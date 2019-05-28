Новая неделя на российском рынке акций началась с умеренного роста. Индекс МосБиржи прибавил около полпроцента, но в рамках сессии мы наблюдали преимущественно за нейтральной динамикой. Активность участников была пониженной, что было обусловлено выходным днем на биржах США и Великобритании. Объемы торгов входящими в индекс МосБиржи акциями сократился почти в два раза (до 23 млрд руб.) относительно средних значений прошлой недели.

Среди внешних «поводырей» накануне были лишь фьючерсы на нефть. Котировки Brent выросли на 2%, вернувшись к круглой отметке в $70 за баррель.

Помимо общих драйверов в виде опасений по поводу добычи в Иране и Венесуэле некоторую поддержку оказывает фактор продолжения поступательного снижения количества активных буровых в США. Показатель падает с начала 2019 г., что пока еще не отражается на динамике объемов производства в США, но может сказаться в среднесрочной перспективе.

Кроме того, Китай прекратил закупки нефти у Ирана после вступления в силу санкций США, пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники в иранской нефтяной отрасли. КНР была ключевым потребителем, но после расширения санкций США в отношении Ирана страна вынуждена следовать новым «правилам игры».

В это же время курс USD/RUB остается относительно стабильным. Продолжается консолидация в районе 64,5. Устойчивость национальной валюты в сложившейся ситуации привела к тому, что стоимость нефти в рублях отскочила к 4500. Локально это может поддержать акции российских нефтяников. Положительные ожидания сохраняются по бумагам Газпром нефти и Роснефти.

Что касается перспектив рубля, то допускаем укрепление до 64 по USD, однако на чуть более отдаленной перспективе риски смещены в сторону роста курса доллара в сторону диапазона 65-66.

В центре внимания накануне были акции Россетей, просевшие почти на 4%. Компания объявила финансовые результаты за I квартал 2019 г. и дивиденды. Доходность по обыкновенным бумагам оказалась весьма скромной – около 2%. И хотя в компании не исключают дополнительные выплаты в течение 2019 г., акции не выглядят привлекательными. За последние 7 месяцев цена уже практически удвоилась.

По индексу МосБиржи ближайшая область сопротивления расположена в районе 2640-2645 п. На предыдущей неделе котировки дважды разворачивались от этих рубежей, которые отделяют рынок от перестановки целей в сторону 2700 п. Техническая картина может заметно ухудшиться в случае снижения индекса ниже 2590-2600 п.

Сохраняем не самый оптимистичный взгляд на перспективы американского рынка акций. Ранее индекс S&P 500 вновь протестировал область 2800-2820 п. При ее пробое цели сместятся к 2700-2720 п. На мой взгляд, вероятность такого «медвежьего» сценария в условиях торгового противостояния США и Китая, а также слабой макростатистики, очень высокая. Ситуацию как раз может изменить лишь появление предпосылок к заключению торговой сделки. Однако неопределенность может сохраняться еще несколько недель. Реперной точкой станет саммит G20 в Осаке, на котором лидеры КНР и США могли бы прийти к конструктивному консенсусу.

Внешний фон сегодня с утра складывается нейтральный. Американские площадки вчера были закрыты. Азиатские индексы сегодня торгуются разнонаправленно и не показывают единой динамики. Фьючерсы на S&P 500 поднимаются на 0,19%, нефть Brent в минусе на 0,06%.

С учетом результатов прошлой вечерней сессии можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие торгов по индексу МосБиржи, скорее всего, пройдет совсем рядом с уровнем закрытия понедельника.