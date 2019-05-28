Результаты выборов в Европарламент, в некоторой степени, можно назвать неожиданными для тех экспертов, которые ждали оглушительной победы евроскептиков и правых популистов: сенсации не получилось. Количество мест в Европарламенте у правых популистов выросло, но до критических значений, позволяющих определять законодательный процесс в Европе, евроскептикам еще далеко.

Конечно, удивила активность европейских избирателей: больше 50 проц. европейцев решили принять участие в выборах — это на 5 проц. пунктов больше, чем пять лет назад. Формальный результат можно обозначить таким образом: европейское население по-прежнему верит в общеевропейский проект, хотя поляризация взглядов и усиливается.

Европейские рынки отреагировали на выборы в Европарламент очень спокойно. Никаких радикальных изменений в европейской политике не произошло. Подтвердились старые тренды: политическая поляризация населения и вялотекущий Brexit. Фондовые индексы в Европе выросли, но здесь в большей степени повлияла информация о планах слияния концернов Фиат-Крайслер и Рено, а также заявления американского президента Д.Трампа о возможном торговом соглашении с КНР. Немного снизились итальянские гособлигации, что, скорее всего, отразило очень сильный результат на выборах в Европарламент партии евроскептиков «Лига».

Курс единой европейской валюты к доллару снизился на 0.1 проц. до 1.1195. Тут, в первую очередь, работала следующая логика: по результатам выборов в Европарламент количество мест, которые займет Европейская народная партия, уменьшится с 216 до 179, а это значит, что уменьшаются шансы М.Вебера занять пост руководителя Европейской комиссии, что, в свою очередь, снижает вероятность назначения на пост руководителя ЕЦБ Йенса Вайдмана из Бундесбанка.

Наверно, самый любопытный результат, дающий возможность хотя бы контурно набросать дальнейшие геополитические тренды в Европейском Союзе – это голосование в отдельных странах. Евроскептики и правые популисты потерпели явное поражение в Германии и Австрии, в Дании их результаты были даже хуже, чем на региональных выборах. Особых изменений не наблюдается у правых популистов в Испании и Нидерландах. Правые, националисты и евроскептики чувствовали себя хорошо во Франции, Италии, Венгрии и Польше. Во Франции высокие результаты партии Марин Ле Пен во Франции обусловлены слабостью конкурентов и их лидера Эмманюэля Макрона. В Италии правая партия «Лига» значительно оторвалась от своих противников, набрав 31 проц. голосов. В Венгрии уверенно победила партия «ФИДЕС-Венгерский гражданский союз» премьер-министра Виктора Орбана с 52 проц. голосов.

Выборы в Великобритании интересны лишь тем, что курс на Brexit был закреплен, население проголосовало за «Партию независимости Великобритании» Найджела Фараджа. Скорее всего, в будущем по этой линии и будет идти разлом единой Европы. В случае возможных экономических осложнений слабые места в ЕС – это Италия и Франция, которые будут требовать особых условий для своих финансовых институтов. Также обозначилось европейское ядро – Германия, Австраия, Дания, Нидерланды; эти страны, в свою очередь, будут отстаивать общие традиционные принципы ЕС.