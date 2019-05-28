В начале торгов возможно продолжение повышения по индексу РТС
В понедельник высоколиквидные бумаги торговались преимущественно в плюсе. Выходные в Великобритании и США способствовали снижению зависимости характера торгов от внешнего фона и позволили трейдерам сосредоточиться на внутренних историях. В итоге Новатэк (NVTK) вырос на 2.0%, Ростелеком (RTKM) – на 1.9%, Магнит (MGNT) – на 1.4%, ВТБ (VTBR) – на 1.1%.
Во втором эшелоне было отмечено повышение по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции Алроса-Нюрба (ALNU) подорожали на 10.3%, МРСК Сибири (MRKS) – на 5.5%, Коршуновского ГОКа (KOGK) – на 5.3%.
В США в понедельник торги не проводились по случаю Дня поминовения, сегодня фьючерсы на индексы США торгуются выше уровней закрытия, зафиксированных в пятницу. Европейские индексы закрылись в плюсе, по азиатским также наблюдается повышение.
Сегодня в начале торгов возможно продолжение повышения по индексу РТС. Европейские трейдеры, судя по динамике фондовых индексов, посчитали итоги выборов в Европарламент благоприятными (фактор сокращения неопределенности), а риски эскалации «торговых войн» между США и КНР на какое-то время отошли на второй план. Впрочем, обстановка на развивающихся рынках пока не выглядит достаточно позитивной, чтобы обеспечить преодоление психологически важного уровня 1300 пунктов по индексу РТС «с ходу».
На валютном рынке в краткосрочной перспективе вероятно продолжение консолидации немногим ниже отметки 64.5 по паре доллар-рубль.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.
https://1prime.ru/experts/20190528/830014105.html