В понедельник высоколиквидные бумаги торговались преимущественно в плюсе. Выходные в Великобритании и США способствовали снижению зависимости характера торгов от внешнего фона и позволили трейдерам сосредоточиться на внутренних историях. В итоге Новатэк (NVTK) вырос на 2.0%, Ростелеком (RTKM) – на 1.9%, Магнит (MGNT) – на 1.4%, ВТБ (VTBR) – на 1.1%.

Во втором эшелоне было отмечено повышение по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции Алроса-Нюрба (ALNU) подорожали на 10.3%, МРСК Сибири (MRKS) – на 5.5%, Коршуновского ГОКа (KOGK) – на 5.3%.

В США в понедельник торги не проводились по случаю Дня поминовения, сегодня фьючерсы на индексы США торгуются выше уровней закрытия, зафиксированных в пятницу. Европейские индексы закрылись в плюсе, по азиатским также наблюдается повышение.

Сегодня в начале торгов возможно продолжение повышения по индексу РТС. Европейские трейдеры, судя по динамике фондовых индексов, посчитали итоги выборов в Европарламент благоприятными (фактор сокращения неопределенности), а риски эскалации «торговых войн» между США и КНР на какое-то время отошли на второй план. Впрочем, обстановка на развивающихся рынках пока не выглядит достаточно позитивной, чтобы обеспечить преодоление психологически важного уровня 1300 пунктов по индексу РТС «с ходу».

На валютном рынке в краткосрочной перспективе вероятно продолжение консолидации немногим ниже отметки 64.5 по паре доллар-рубль.