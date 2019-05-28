Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с умеренным повышением около 0.3%, вблизи отметки 2640 п. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2630, 2620 п. Значимыми сопротивлениями останутся отметки 2650, 2660 п.

После умеренно позитивного старта торгов индекс МосБиржи может продолжить неспешное повышение в район 2650 п. Этому способствует благоприятный внешний фон, сложившийся сегодня утром.

Во второй половине дня ключевым внешним ориентиром для участников локальных торгов останется динамика нефтяных котировок. Среди большого количества иностранных статистических показателей некоторое влияние на российский рынок акций может оказать лишь публикация майского значения индекса потребительского доверия в США (17.00 МСК).

В минувший понедельник основные российские фондовые индексы МосБиржи (+0.70%) и РТС (+0.52%) завершили торги с умеренным повышением по отношению к уровням предыдущего закрытия. В первые минуты торгов они отыграли пятничное вечернее восстановление стоимости фьючерсов на нефть после непродолжительной просадки. Во второй половине дня контракты на нефть сорта Brent возобновили свое повышение в направлении ближайшего значимого ценового уровня $70 за баррель. Это позволило локальным фондовым индексам уверенно закрепиться на позитивной территории. Добавим, что локальный рынок акций вчера не имел иных внешних движущих стимулов. Значимая иностранная статистика не публиковалась. Кроме того, рынок акций в США был закрыт.

По итогам вчерашних торгов среднесрочная техническая картина в индексах МосБиржи и РТС не изменилась. Она остается позитивной. Рублевый индекс МосБиржи удерживается очень близко от своего недавнего исторического максимума. Его обновление может состояться уже сегодня.

Под закрытие вечерней торговой сессии июньские фьючерсы на индекс РТС (RIM9) пришли в состояние бэквордации величиной в 23 п. или около 1.8% по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка упорно сохраняют негативную оценку среднесрочных перспектив индекса РТС.

На фоне умеренного повышения индекса МосБиржи, состоявшегося по итогам дня, наиболее ликвидные акции завершили торги с неравномерным разнонаправленным отклонением в пределах 1-4% по отношению к уровням предыдущего закрытия.

Наиболее заметным движением на рынке стало резкое вечернее падение стоимости бумаг Россети-ао (RSTI RM, —3.87%), Россети-ап (RSTIP RM, —2.99%). Инвесторов и спекулянтов разочаровали последние решения совета директоров эмитента. Он рекомендовал акционерам не выплачивать дивидендов по итогам 2018 года в связи с зафиксированным компанией годовым убытком. В то же время, была рекомендована выплата дивидендов за 1 квартал 2019 года в размере 0.02443 руб. на одну обыкновенную акцию и 0.07997 рубля на одну привилегированную акцию. Это составляет порядка 2.0% от стоимости обыкновенных акций и около 5.2% от стоимости привилегированных бумаг. Казалось бы, квартальная дивидендная доходность указанных бумаг является весьма привлекательной. Однако по итогам 2017 года компания Россети также не выплачивала годовых дивидендов, а промежуточные дивиденды за 2018 год были выплачены лишь по итогам 1 квартала.

Акции Транснефть-ап (TRNFP RM, —1.59%) вновь подверглись распродажам после однодневного коррекционного отскока от свежего многомесячного минимума. Они остаются под давлением в связи с техническими и финансовыми последствиями недавнего загрязнения некондиционной нефтью крупнейшей в мире системы магистральных трубопроводов «Дружба». Общий оптимистичный тон официальных сообщений сейчас заключается в том, что «Транснефть» сумеет справиться со сложившейся ситуацией. Однако подобная постановка вопроса вызывает опасения по поводу будущих финансовых результатов компании. Ущерб всех заинтересованных лиц еще предстоит оценить. Между тем, министр энергетики РФ Александр Новак вчера заявил о том, что сейчас изучается вопрос о снижении величины дивидендов «Транснефти» за 2018 год. Окончательное решение по этому поводу примет правительство.

Среди голубых фишек опережающим приростом выделись бумаги Новатэк (NVTK RM, +2.00%). Они пользуются спросом на фоне ряда недавних корпоративных новостей эмитента по поводу планов запуска новых СПГ-проектов. С технической точки зрения эти бумаги продолжают обновлять свой исторический максимум после выхода вверх из состояния многомесячной консолидации в диапазоне 1000-1200 руб.

Заметным событием во втором эшелоне стало масштабное повышение стоимости низколиквидных бумаг Алроса-Нюрба (ALNU RM, +10.83%). Они открылись с сильным разрывом вверх на фоне сообщения о том, что совет директоров эмитента рекомендовал акционерам одобрить выплату годовых дивидендов в размере 10395 руб. на акцию. Это соответствует 13.0% от вчерашней цены закрытия указанных бумаг.

Сегодня утром фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют неравномерное повышение стоимости в пределах 0.2-0.5%. Контракты на нефть сорта Brent подорожали на 0.2%. Фьючерсы на золото потеряли в цене 0.1%. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite повысился на 0.8%. Японский Nikkei225 подрос на 0.4%.

Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как умеренно позитивное. Это создает условия для открытия индекса МосБиржи со сдержанным приростом.