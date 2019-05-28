Перед открытием российского рынка сегодня формируется нейтральный внешний фон. Участники рынка из США и Великобритании вчера отдыхали, что значительно сказалось на ликвидности мировых рынков. При этом в отсутствие части западных инвесторов более уверенно чувствуют себя азиатские рынки, в частности, китайские индексы корректируются второй день подряд после снижения в конце прошлой недели. Торги на американском рынке сегодня, на наш взгляд, начнутся без выраженных покупок, так как позитива по-прежнему мало. Помимо ухудшения перспектив сделки с Китаем отсутствует ясность относительно подобных соглашений с Европой и Японией. Информация о том, что США и Япония могут договориться уже в августе была опровергнута, также как и власти ЕС заявили о том, что Вашингтон пока не готов обсуждать отмену пошлин.

Спрос на защитные активы преобладает в начале недели, что прослеживается по динамике цен на золото и индексу доллара. Ожидаем, что тенденция сохранится. Итоги выборов в Европарламент стоит считать скорее нейтральными для рынков, так как большинство прошлого созыва сохранило свое преимущество, однако роль «евроскептиков» заметно возрастает, что несколько увеличивает риски для нынешнего формата работы, а это станет еще одним фактором среднесрочного снижения евро к доллару.

Цены на нефть растут в начале недели, в том числе вследствие увеличения военной активности в Ливии, добыча которой рискует сократиться на 95% к максимальным уровням 2019 года. Отметка $70 за баррель сейчас является определяющей для дальнейшей динамики. Много внимания будет уделено и недельным запасам, данные представят в четверг.

Основные корпоративные события российского рынка связаны с дивидендами. Иркут и Мегафон отказались от выплат за 2018 год, но акции компаний и так не рекомендовались нами для покупки. Выплата по ТМК будет ожидаемо низкой (2.5 руб. на акцию), так как компании необходимо снижать уровень долга.

Россети не планируют выплаты за 2018, но направят 2.4 коп. на акцию за 1 кв. 2019, не исключаются промежуточные выплаты далее. Компания провела неплохой квартал, увеличив выручку на 2%, EBITDA на 20.9%, чистую прибыль на 22.9%. Перспективы закрепления обыкновенных акций выше 1.30 будут ясны в ближайшие дни. Возвращается к практике выплат Алроса-Нюрба – за 2017 год их не было, но за 2018 СД рекомендовал направить 10 395 руб. на акцию, что может стать фактором перелома нисходящей тенденции. Дивидендная доходность бумаг превысит 13% по ценам закрытия вчерашнего дня, в течение которых акции прибавили 10.28%. С позиции финпоказателей 2018 год стал удачным для алмазодобывающей компании. Сегодня ожидаем отчет БСП за 1 кв. 2019 по МСФО.