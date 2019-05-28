По итогам торгов 27 мая индекс МосБиржи вырос на 0,52% до 2632,95 п., а РТС — на 0,7% до 1288,12 п. Внешние ориентиры ограничивались итогами выборов в Европарламент, движением котировок нефти и локальными заявлениями президента США Д. Трампа в рамках визита в Японию. Иными словами, поводов для негатива на отечественном рынке не было, кроме корпоративных новостей. В частности, «Россети» сообщили о росте прибыли в I квартале на 22,9% до 40,768 млрд рублей. Совет директоров также рекомендовал выплатить дивиденды за I квартал в размере 0,02443 рубля на обыкновенную и 0,07997 рубля на привилегированную акцию. Однако инвесторам было отказано в дивидендах за 2018 год, за что последние наказали компанию снижением капитализации на 3,87%. Cовет директоров «ТМК», бумаги которой подорожали на 1,36%, рекомендовал выплатить дивиденды за I квартал в размере 2,55 рубля на акцию с датой закрытия реестра 18 июля 2019 года. «Транснефть» (-1,59%) обсуждает с правительством возможность снижения дивидендов за 2018 год, чтобы иметь возможность безболезненно компенсировать расходы потребителей, пострадавших из-за поставок «грязной» российской нефти. Бумаги «НОВАТЭК» подорожали на 2% до рекордных 1317,2 руб., что делает компанию четвёртой по капитализации в России. В плюсе также закрыли день «ТГК-1» (+2,01%), «Ростелеком» (+1,87%), X5 Retail Group (+1,61%) и «Магнит» (+1,4%). Хуже всех оказались «ФСК ЕЭС» (-1,35%), «ОГК-2» (-1,32%) и «Русгидро» (-1,02%). Активность была существенно ниже, чем на предыдущей неделе, что объясняется выходными в США и Великобритании. К закрытию дня объём сделок на основной секции Московской биржи составил 23,53 млрд рублей.

Рубль чувствовал себя уверенно, пользуясь растущей ценой на нефть и пиком налоговых платежей. Реальная доходность рубля остаётся одной из лучших в мире, что обеспечивает стабильный спрос на долговые инструменты. Укрепление рубля может продлиться как минимум до среды, когда Минфин проведёт очередные размещения ОФЗ. Собственно говоря, рубль весьма слабо отреагировал на падение цены нефти в конце прошлой недели. Более дешёвая нефть будет лишь означать то, что на покупку валюты в рамках бюджетного правила будет направляться меньше средств, что ослабит внутреннее давление на курс национальной валюты.

Европейские торги принесли два важных события. Бумаги Renault подорожали на 12,09% на новостях об интересе Fiat Chrysler объединиться с французским автомобилестроителем для создания третьего по величине в мире производителя автомобилей. Меж тем министры торговли Евросоюза провели заседание, на котором выработали общее решение отказать США в их требовании сократить экспорт автомобилей и комплектующих. Министры Евросоюза объявили, что экспорт производится в рамках правил ВТО, которые Евросоюз нарушать не собирается.

Азиатские рынки начали новый день достаточно позитивно на фоне американо-японских переговоров в рамках государственного визита Д. Трампа. Торговый дефицит США с Японией в 2018 году составил $56,8 млрд, что существенно меньше, чем с Китаем, но американский президент выразил надежду, что Токио ликвидирует тарифные барьеры для американских товаров. Он сообщил, что Вашингтон пока не готов подписать соглашение с Китаем. К 8:40 мск Nikkei 225 — 21273,21 п. (+0,43%), Hang Seng — 27438,97 п. (+0,55%), Shanghai Composite — 2912,39 п. (+0,69%).

Опасения по поводу замедления мировой экономики вновь отодвинуты на второй план. Рынок нефти сосредоточен на проблемах с поставками. OPEC+ продолжает реализовывать программу ограничения добычи, которая дополняется как санкционными ограничениями для Ирана и Венесуэлы, так и перебоями с поставками в течение нескольких недель по российскому нефтепроводу «Дружба». Ближний контракт Brent вновь пытается закрепиться в районе $70, но более активный августовский контракт остаётся ниже $69. К 9:00 мск Brent — $68,88 (+0,16%), WTI — $59,26 (+1,07%), золото — $1282 (-0,12%), медь — $5976,75 (+0,43%), никель — $12360 (+0,04%).

Индекс доллара подрастал на 0,18% до 97,79 п. К 9:00 мск пара EUR-USD — $1,118 (-0,07%), GBP-USD — $1,268 (-0,02%), USD-JPY – 109,53 (+0,05%).

Внешний фон перед стартом торгов в России слабо позитивный. Д. Трамп пока избегает публичных заявлений, которые могли бы оказать существенное влияние на рынки. Китай также хранит молчание по поводу ответных мер против американских тарифов и ограничений для Huawei. С другой стороны, европейское упорство по поводу сохранения прежних условий поставок автомобилей может спровоцировать Вашингтон на принятие заградительных пошлин, хотя ранее было объявлено о том, что они откладываются до конца осени. Отечественный рынок начнёт день в слабом плюсе, реагируя на рост рынков Азии и котировок нефти. Из корпоративных событий можно отметить отчётность банка «Санкт-Петербург» и последний день с дивидендами в бумагах «Интер РАО».