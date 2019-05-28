Рынок акций РФ и рубль в начале дня умеренно вырастут в отсутствие сильных внешних сигналов. Завершение длинных выходных в США повысит волатильность торгов на российских площадках.

ПРОГНОЗЫ

Ожидается открытие торгов повышением около 0,3%, вблизи отметки 2640 по индексу Мосбиржи, в качестве ближайших поддержек выступят уровни 2630 и 2620, значимыми сопротивлениями останутся отметки 2650 и 2660, оценил Виталий Манжос из ИК "Алго капитал".

Сегодня после завершения выходных в США и Великобритании ожидаем чуть более высокую волатильность пары USD/RUB, вероятно, с тенденцией укрепления рубля, прогноз по курсу USD/RUB на сегодня 64,05–64,80, оценил Константин Кочергин из банка "Восточный".

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ

Торги акциями в США в понедельник не проводились из-за выходного в связи с Днём поминовения в стране.

Фьючерсы на американские фондовые индексы с утра повышались на 0,2-0,4%. Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) росли в пределах 0,5%, японский Nikkei 225 вырос на 0,4%, индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai — на 0,5%.

Стоимость нефти снижается к уровням предыдущего закрытия на 0,2%, до 68,64 доллара за баррель сорта Brent. Курс евро снижается до 1,1185 доллара против 1,1193 на момент фиксинга предыдущих торгов.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Российский фондовый рынок в понедельник подрос на фоне низкой рыночной активности из-за выходного в США и Великобритании. Дорожающая в рамках коррекции нефть поддержала рост стоимости российских активов. Рублевый индикатор Мосбиржи к закрытию повысился на 0,52%, до 2632,95 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,7% до 1288,12 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов понедельника снизился на 2 копейки, до 64,46 рубля, евро — на 14 копеек, до 72,11 рубля, следует из данных Московской биржи.