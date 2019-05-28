Внешний фон на открытии торгов вторника складывается умеренно позитивный. Цены на нефть немного растут, а сигналы с мировых фондовых площадок преимущественно оптимистичны.

Торги на фондовых биржах США в понедельник не проводились в связи с Днем памяти.

Фьючерс на индекс S&P500 утром прибавляет около 0,2% вслед за умеренными покупками на азиатских биржах.

Торги в Европе завершились ростом индекса Euro Stoxx 50 на 0,4%. Инвесторы с умеренным оптимизмом отреагировали на итоги выборов в Европарламент, которые принесли некоторую перестановку сил в регионе.

На торгах в Азии утром наблюдается преимущественно оптимистичная динамика. Японский Nikkei 225 прибавил около 0,3%. На рынках Китая индексы увеличиваются примерно на 0,5%. В КНР по-прежнему ждут проведения властями дополнительных стимулирующих мер после признаков слабости национальной экономики. Кроме того, поддержку автопроизводителям региона оказывает предложение Fiat Chrysler объединиться с Renault, что привело бы к созданию одной из крупнейших автомобильных компаний мира.

Нефтяные фьючерсы утром прибавляют порядка 0,5-1% после повышения накануне. Цены Brent отвоевали краткосрочную поддержку 67,50 долл, что указывает на неплохие шансы дальнейшего повышения, а цены на нефть WTI удерживаются выше поддержки 57,50 долл. Ближайшими сопротивлениями для котировок выступают уровни 69,40 долл и 59,40 долл. соответственно Инвесторы в начале новой недели вновь обратили внимание на напряженность на Ближнем Востоке и, в частности, в Ливии. Отчеты по запасам в США на этот раз выйдут на день позже обычного – в среду и четверг.

Индексы Мосбиржи и РТС завершили торги понедельника умеренным повышением, оставаясь в краткосрочных диапазонах (2615-2645 пунктов и 1270-1300 пунктов соответственно) в ожидании новых драйверов движения. В ближайшие дни нельзя исключать тестирования как верхней, так и нижней границы “боковиков”, но преобладающим все еще остается восходящий тренд.

Рубль также немного укрепился против доллара и евро, удерживая технически важные значения. Пара доллар/рубль остается ниже сопротивления 64,85 руб, которое уже не первый день сдерживает укрепление американской валюты. Пара евро/рубль также расположена ниже сопротивления 72,50 руб, позволяющего рублю оставаться на высоких уровнях против европейской валюты.

Утром российские фондовые индексы и рубль получат поддержку от благоприятного внешнего фона и, вероятно, продолжат попытки краткосрочного роста. Американские инвесторы после продолжительных выходных могут вновь сосредоточиться на новостях в отношении торгового противостояния, но негатив на западных биржах на данный момент несет для рынка РФ лишь опасность локальной коррекции.