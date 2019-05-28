ЛУКОЙЛ (LKOH RX – ПОКУПАТЬ) планирует отчитаться по МСФО за 1 кв. 2019 г. завтра, 29 мая. Мы полагаем, что выручка возросла на 18% год к году до 1 920 млрд руб. (29 млрд долл.) и снизилась на 6% квартал к кварталу. Также мы ожидаем, что EBITDA составит около 290 млрд руб. (4,39 млрд долл.), увеличившись на 32% год к году и на 4% квартал к кварталу. В пересчете на доллары EBITDA выросла, по нашей оценке, на 14% год к году и на 5% квартал к кварталу. Прибыльность по EBITDA выросла, таким образом, на 1,6 п.п. год к году и на 1,5 п.п. квартал к кварталу до 15,1%. По нашей оценке, чистая прибыль увеличилась на 38% год к году, но снизилась на 6% квартал к кварталу до 150 млрд руб. (2,27 млрд долл.). Чистая рентабельность выросла на 1,1 п.п. год к году до 7,8%, практически не изменившись с 4 кв.2018 г.

Благоприятная конъюнктура экспортных рынков обеспечила рост EBITDA. В 1 кв. 2019 г. добыча нефти компанией выросла на 1,5% год к году до 21,2 млн т (1,73 млн барр./сутки, без учета проекта «Западная Курна-2»). Среднесуточная добыча нефти снизилась на 0,5% квартал к кварталу в связи с ограничениями ОПЕК+, действующими с начала 2019 г. Добыча газа выросла на 12% год к году и на 0,8% квартал к кварталу до 8,98 млрд куб. м благодаря развитию проекта в Узбекистане. Средняя цена Urals в 1 кв. 2019 г. снизилась на 3% год к году и на 6% квартал к кварталу до 63,2 долл./барр. Однако благодаря особенностям налогообложения средняя экспортная пошлина на нефть росла медленнее, поэтому чистая экспортная цена, по нашим расчетам, выросла на 4% год к году и на 7% квартал к кварталу до 51,3 долл./барр. В рублевом выражении чистая цена выросла на 21% год к году и на 6% квартал к кварталу до 3,4 тыс. руб./барр. Увеличение добычи УВ и чистых цен на жидкие УВ год к году обеспечило рост выручки и EBITDA. Кроме того, компания, вероятно, оптимизировала структуру сбыта в 1 кв., увеличив экспорт нефти из РФ.

В фокусе – планы по капзатратам и добыче в РФ, а также по инвестициям вне РФ. В 1 кв. 2019 г. мы ожидаем незначительного эффекта от курсовых разниц и заметного рост амортизации квартал к кварталу, что должно было привести к снижению чистой прибыли квартал к кварталу, несмотря на рост EBITDA. Для нас основным вопросами на текущий год остаются планы компании по добыче нефти в РФ в связи с договоренностью ОПЕК+, влияние нового налогового режима на экономику месторождений в РФ, планы по капзатратам, объем инвестиций в добывающие проекты за рубежом и проекты газохимии в РФ. Кроме того, мы надеемся, что компания рассмотрит возможность продления программы обратного выкупа акций на 3 млрд долл. Телефонная конференция по итогам квартала состоится в четверг, 30 мая, в 16-00 по московскому времени. Мы рекомендуем ПОКУПАТЬ акции ЛУКОЙЛа.