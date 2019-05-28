Выручка выросла до 265.5 млрд руб. (+2% г/г), EBITDA увеличилась на впечатляющие 21% г/г до 95.0 млрд руб. благодаря эффективному контролю над затратами (замедление роста операционных расходов относительно выручки, +1% г/г), а также разовой прибыли в размере 8.1 млрд руб. в результате обмена активами ФСК и ДВЭУК. Чистая прибыль, причитающаяся акционерам, выросла на 26% г/г до 28.2 млрд руб., отражая сильную динамику EBITDA. FCF сократился на 46% г/г до 11.6 млрд руб. из-за неблагоприятной динамики оборотного капитала на фоне незначительного снижения капзатрат (33.3 млрд руб., —5% кв/кв). Совет директоров Россетей рекомендовал распределить 5.0 млрд руб. в качестве дивидендов за 1К19, ожидаемо отказавшись от выплаты дивидендов за 2018 из-за чистого убытка по РСБУ.

Наше мнение. Рекомендация Россетей выплатить за 1К19 дивиденды в размере 0.024 руб. на обыкновенную акцию (доходность 2.0%) и 0.080 руб. на привилегированную акцию (доходность 5.1%) соответствует нашим ожиданиям и прогнозу, объявленному в 2018. Общая сумма 5.0 млрд руб. в два раза больше, чем компания распределила за 1К18, но реакция рынка оказалась отрицательной (обыкновенные акции —4%, привилегированные —3%), поскольку инвесторы должно быть ожидали более внушительных дивидендов, принимая во внимание сильные финансовые результаты за 1К19 (коэффициент выплаты составляет всего 18% от нескорректированной чистой прибыли по МСФО) и сделанное в 2018 предложение Минэнерго привязать дивиденды Россетей к поступлениям от дивидендов ее дочерних компаний (по нашим оценкам, они должны достичь 23 млрд руб. за 2018). В связи с этим мы продолжаем отдавать предпочтение ФСК (ВЫШЕ РЫНКА) перед Россетями (НЕЙТРАЛЬНО), принимая во внимание ее стабильно более высокую дивидендную доходность (9%) и более привлекательную оценку (EV/EBITDA 2019П 3.0x против 3.4x у Россетей).



