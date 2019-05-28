По сообщению газеты Коммерсант, 24 мая Минфин и Минэнерго провели совещание с участием представителей нефтекомпаний, на котором обсудили параметры демпфирующей компоненты обратного акциза на 2020–2021 гг. По данным газеты, Минэнерго предложило увеличить коэффициент в формуле демпфера (который компенсирует нефтяникам разницу между экспортной ценой нетбэк и фиксированной ценой) на ближайшие два года с 0,50 до 0,65 для дизтоплива и 0,68 для бензина. Согласно предложению Минэнерго, все дополнительные расходы бюджета на оказание поддержки нефтепереработке будут покрыты за счет увеличения НДПИ. При ценах на нефть до 80 долл./барр. надбавка к НДПИ составит 75 руб. на тонну, при более высоких ценах она может быть увеличена. По словам нескольких собеседников Коммерсанта, конфигурация демпфера должна быть окончательно одобрена на этой неделе вице-премьером Дмитрием Козаком. Новые правила, предположительно, вступят в силу с 1 июля.

В настоящий момент премия в цене на бензин и дизельное топливо на внутреннем рынке составляет —174 долл./т и —23 долл./т соответственно. По нашим оценкам, при текущих макроэкономических условиях и действующем в настоящий момент законодательстве демпфер в 2020-2021 г. составит 128 долл./т и 66 долл./т соответственно за поставки бензина и дизельного топлива. Однако вследствие предложенных поправок и при сохранении текущих макроэкономических условий демпфер в 2020–2021 гг. вырастет до 174 долл./т и 85 долл./т соответственно. В результате общий объем компенсаций сектору через демпфирующий механизм, по нашим расчетам, в 2020–2021 гг. может быть увеличен на 153 млрд руб. (2,4 млрд долл.) в год. Повышение НДПИ может компенсировать бюджету около 40 млрд руб. (0,6 млрд долл.) в год. Таким образом, общий эффект на EBITDA сектора, на наш взгляд, является позитивным (+2,0% EBITDA 2020п интегрированных компаний).

В то же время предложенные поправки могут быть более благоприятны для нефтяных компаний, большую долю в операциях которых занимает переработка (+3,5% EBITDA 2020п Газпром нефти), нежели добыча (+0,2% EBITDA 2020 п Сургутнефтегаза). Также стоит отметить, что в результате такого развития событий повышается чувствительность рентабельности нефтяных компаний к изменению цен на нефть. Однако в целом новость, на наш взгляд, нейтральна для краткосрочной динамики котировок акций компаний сектора.