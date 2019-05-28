Банки по-прежнему не направляют прибыль на покрытие «старых» проблемных активов

По данным обзора банковского сектора ЦБ, в апреле российскими банками была получена большая прибыль — 163,2 млрд руб. (для сравнения — в марте она составила 141,8 млрд руб. главным образом вследствие корректировки резервов). Положительная переоценка ценных бумаг внесла 31,3 млрд руб. в прибыль. Просроченная задолженность выросла всего на 4,3 млрд руб., что сопровождалось приростом резервов на 15,6 млрд руб. По нашим оценкам, текущего запаса капитала над минимально допустимым уровнем едва хватает, чтобы покрыть незарезервированные плохие кредиты («наследие прошлых лет»). Переход к МСФО 9 в расчете достаточности капитала потребовал бы смягчения нормативов (видимо, этот переход будет сильно растянут во времени). Исходя из полученной прибыли, банки могли бы направить больший объем прибыли в резервы, если бы не необходимость поддержания текущего относительно высокого темпа роста активов (+6,9% г./г., рост рублевых кредитов составил +11,4% г./г.).

Увеличения запаса валютной ликвидности не произошло

В валютной части баланса в апреле на счета клиентов (юрлица без учета Минфина, физлица) пришло 0,8 млрд долл. (для сравнения – в марте ушло 1,3 млрд долл.). Из валютного кредитования банки высвободили еще 2,1 млрд долл. (против 0,6 млрд руб. в марте). В результате приток ликвидности по кредитно-депозитным операциям составил 2,9 млрд долл., но банки не увеличили запас высоколиквидных активов (HQLA = остатки на депозитах и корсчетах в банках-нерезидентах), потратив часть средств (0,8 млрд долл.) на погашение долга перед банками-нерезидентами, а также на покупку долговых ценных бумаг (+0,9 млрд долл.). По нашим оценкам, запас HQLA почти не изменился м./м. и составил 12,3 млрд долл. Напомним, что на 1 мая прошлого года этот запас был значительно меньше, 8,1 млрд долл., с тех пор он был пополнен в том числе за счет ускоренной конвертации банками валютных кредитов в рубли, при которой происходит переоформление валюты кредита на рубли без движения денежных средств, это снижает ОВП на балансе и позволяет банкам покупать валюту на споте.

Таким образом, несмотря на большое сальдо текущего счета (+12,7 млрд долл.) в апреле, банки не смогли увеличить HQLA. Как следствие, вывоз капитала был обусловлен не финансовым сектором, а корпорациями, которые или не ввезли большой объем экспортной выручки, или вывозили за рубеж прибыль, заработанную на территории РФ. Именно наличие такого вывоза капитала лишает рубль потенциала для укрепления при текущих ценах на нефть и создает риски для ослабления в случае их коррекции. Однако накопленный размер HQLA позволяет банковскому сектору не испытывать потребность в валютной ликвидности еще длительное время (6 мес.), даже если цены на нефть опустятся до 60 долл./барр., что ограничивает потенциал для расширения базисных спредов (IRS-CCS).

Отток средств в рублевое кредитование превышает приток клиентских средств

В рублевой части баланса основные тенденции предшествующего месяца сохранились и в апреле: отток средств в кредитование и долговые ценные бумаги (764 млрд руб.) оказался большим, чем приток средств на счета клиентов (он составил всего 200 млрд руб. без учета депозитов и РЕПО от Казначейства РФ), что является признаком продолжающегося сокращения запаса рублевой ликвидности в банковском секторе (из-за бюджетного фактора), который к концу 1П должен усилить дефицит рублевой ликвидности у некоторых крупных банков. Ситуация изменится после того, как Минфин вновь вернется к практике лимитных аукционов в рамках установленного плана заимствований.

Локальные банки стали покупать ОФЗ

Долг банков перед Казначейством вырос на 372 млрд руб. Стоит отметить, что основной прирост этого долга был обеспечен РЕПО. По нашим оценкам, банки нарастили позицию в ОФЗ на 112 млрд руб. (до апреля этого не происходило), но сделали они это за счет РЕПО (то есть с отрицательной процентной маржой). По-видимому, катализатором послужило повышение платы за БКЛ для норматива НКЛ, а также появившиеся сильные ожидания снижения ключевой рублевой ставки (как минимум, на 50 б.п. до конца года).