Теханализ: индекс Мосбиржи - приторный рост
Закрытие прошлой недели, позволило укорениться на графике индекса Московской Биржи парочке новых восходящих трендов:
— декабря 2018 года (около 2560 пунктов);
— марта 2019 года (примерно на 2540 пунктах).
А также за прошлую неделю на графике стала просматриваться фигура продолжения движения «вымпел».
Позитивно! Но мы продолжаем считать, что без хорошей коррекции хорошего роста по индексу ждать не стоит.
В самом лучшем случае до большой коррекции мы увидим индикатор у уровня коррекции по Фибоначчи 161,8% к падению индикатора в 2008 году (2900 пунктов).
Выбрать бумаги, которые станут основными заводилами этого роста в текущей ситуации сложно. Технический анализ не дает больших подсказок, а фундаментальный смазывает картинку приближающимися закрытиями реестров.
Возможно, даже безопаснее пропустить данное движение, отсидевшись в надежных краткосрочных маржинальных облигациях с фиксированными купонами.
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