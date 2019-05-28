Закрытие прошлой недели, позволило укорениться на графике индекса Московской Биржи парочке новых восходящих трендов:

— декабря 2018 года (около 2560 пунктов);

— марта 2019 года (примерно на 2540 пунктах).

А также за прошлую неделю на графике стала просматриваться фигура продолжения движения «вымпел».

Позитивно! Но мы продолжаем считать, что без хорошей коррекции хорошего роста по индексу ждать не стоит.

В самом лучшем случае до большой коррекции мы увидим индикатор у уровня коррекции по Фибоначчи 161,8% к падению индикатора в 2008 году (2900 пунктов).

Выбрать бумаги, которые станут основными заводилами этого роста в текущей ситуации сложно. Технический анализ не дает больших подсказок, а фундаментальный смазывает картинку приближающимися закрытиями реестров.

Возможно, даже безопаснее пропустить данное движение, отсидевшись в надежных краткосрочных маржинальных облигациях с фиксированными купонами.