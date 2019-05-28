Alibaba обдумывает возможность размещения своих акций на Гонконгской бирже.

Alibaba — не единственная компания, торгующаяся на американском фондовом рынке, которая решила провести листинг на Гонконгской бирже. Ранее, крупный китайский производитель чипов Semiconductor Manufacturing International (SMIC) объявил о делистинге акций с NYSE и намерении выйти на Гонконгскую биржу, чтобы снизить административные издержки и не зависеть от ограничений в торговле из-за эскалации торгового конфликта. Однако, на мой взгляд, торговая война между США и КНР должна оказать крайне ограниченное влияние на доходы Alibaba, поскольку большая часть пользователей холдинга сосредоточена в странах Азии. Таким образом, листинг на бирже Гонконга предполагает развитие позитивного сценария, исключая вариант делистинга с NYSE.

На мой взгляд, с помощью размещения акций на бирже Гонконга китайский гигант электронной коммерции сможет диверсифицировать каналы финансирования и повысить ликвидность. Полученные средства от второго листинга, вероятно, будут направлены на разработки новых технологий в сегменте облачных сервисов и собственной розничной сети супермаркетов «Hema», а также на оптимизацию доставки. Более того, повышение ликвидности поспособствует увеличению интереса со стороны китайских инвесторов, что благотворно скажется на акциях компании. Alibaba является растущим активом с прогнозируем 35%-ым темпом роста выручки к концу года. Потенциал роста акций до $213,94 до конца года.