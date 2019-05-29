Общий рыночный сентимент постепенно ухудшается. Накануне после удлиненных выходных торги возобновились на рынке США, где инициатива оказалась на стороне продавцов. Индекс S&P 500 вновь опустился в ключевую область 2790-2820 п. Ранее котировки дважды отскакивали от этих отметок, однако сейчас, на мой взгляд, шансы на разворот уже не очень высокие. Наоборот, вижу повышенные риски продолжения отката. Следующие локальные цели по S&P 500 могут сместиться к 2700-2720 п.

Кроме того, азиатские валюты синхронно снижались из-за опасений, что ЦБ Китая будет вынужден девальвировать юань, чтобы компенсировать потери от новых американских пошлин. Давление на глобальные рисковые активы оказывало снижение прибылей китайских промышленных компаний по итогам прошлого месяца, а также ухудшение ситуации на рынке межбанковского кредитования КНР.

На фоне невыразительной динамики на ключевых мировых площадках наш рынок также начинает проявлять слабость после продолжительного периода опережающей растущей динамики. Накануне индекс МосБиржи в моменте прокалывал вниз уровень 2600 п. Техническая картина постепенно ухудшается – напрашивается чуть более глубокая коррекция. В частности, следующая точка опоры по индексу расположена около 2550-2555 п.

На аукционе закрытия вчера прошли значительные объемы (98 млрд руб.) на фоне вступления в силу ребалансировки индексов MSCI. В итоге внутридневные обороты оказались максимальными c 9 апреля 2018 г., когда были объявлены санкции. Во многих голубых фишках уровни закрытия прошли с существенным отклонением от котировок во время основных торгов. Таким образом, сегодня на старте дня ожидается разнонаправленная динамика в наиболее ликвидных бумагах относительно вчерашних значений.

Временная фиксация части длинных позиций или хеджирование лонга путем продажи фьючерсов на индексы РТС/МосБиржи выглядит вполне рабочей стратегией. То же самое стоит сказать и про американский рынок, который можно хеджировать на срочном рынке Московской биржи путем продажи контракта US500.

Среди отдельных бумаг накануне лучше рынка были сталевары на фоне ожиданий подъема цен на продукцию из-за резкого роста стоимости железной руды. Главным образом от ситуации могут выиграть акции компании Северсталь, которая полностью обеспечена железорудным сырьем. А вот по ММК в этом плане сейчас более осторожный взгляд.

Вновь опережающую динамику показали акции Россетей (+3,66%), отыгравшие просадку понедельника. На наш взгляд, фундаментальных причин для продолжения устойчивого роста сейчас недостаточно, особенно после практически удвоения капитализации с ноября прошлого года.

В аутсайдерах во вторник оказались бумаги Яндекса (-5,17%). Акции оказались под давлением после старта торгов в США. Американские инвесторы негативно отреагировали на законодательные инициативы по поводу сервиса такси и невозможности иностранных компаний быть операторами (Яндекс зарегистрирован в Нидерландах), о чем ранее сообщила Российская газета. На первый взгляд, падение бумаг выглядит чисто эмоциональным и впоследствии может быть выкуплено. Нет уверенности в том, что закон будет предусматривать запрет на иностранные компании, так как это выглядит слишком радиальным шагом. Долгосрочный взгляд на бумаги Яндекса остается положительным. На локальных просадках акции выглядят интересными.

Существенный откат наблюдается в акциях ВТБ (-2,86%). Акции поступательно снижаются после 10%-го импульса в прошлый четверг на дивидендных новостях. Сейчас котировки приблизились к важному горизонтальному уровню поддержки около 0,036 руб., около которого бумаги выглядят спекулятивно интересными.

А вот по бумагам Газпрома (-1,5%) пока все еще негативный локальной взгляд. Техническая картина говорит в пользу сохранения потенциала снижения. Ожидаю продолжения коррекции и отката чуть ниже 200 руб.

Сегодня последний день для попадания в реестр акционеров, претендующих на дивиденды по бумагам Интер РАО, Трансконтейнер, Банк Кузнецкий. Также сегодня ожидается публикация финансового отчета Лукойла за I квартал 2019 г. по МСФО.

Внешний фон сегодня с утра складывается негативный. Американские площадки после нашего закрытия во вторник снизились. Азиатские индексы сегодня торгуются на отрицательной территории. Фьючерсы на S&P 500 снижаются на 0,39%, нефть Brent в минусе на 0,4%

С учетом результатов прошлой вечерней сессии можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие торгов по индексу МосБиржи, скорее всего, пройдет ниже уровня закрытия вторника.