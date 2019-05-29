Ситуация накаляется: давление на рубль будет только нарастать
Во вторник, 28 мая, по итогам дня российская валюта подешевела к иностранным валютам. Пара доллар/рубль выросла на 0,40%, до 64,71 руб., евро/рубль – на 0,18%, до 72,24 руб., фунт/доллар – на 0,17%, до 81,89 руб.
Рубль с открытия Мосбиржи перешел к снижению на фоне подешевевшей нефти на торгах в Азии. На американской сессии давление на рубль усилилось из-за укрепления доллара. Поддержку ему оказали неожиданно сильные данные по потребительскому доверию. Показатель, рассчитываемый Conference Board, вырос в мае до 143,1 пункта (прогноз был 133 пункта, предыдущее значение составляло 129,2 пункта).
В среду, 29 мая, на торгах в Азии баррель Brent снизился до $69,54. Цена в течение вторника находилась в ограниченном диапазоне $69,50-70,60. Покупатели рады приобретать фьючерс на нефть, но обеспокоены американо-китайским торговым конфликтом, который может сказаться на ВВП Китая и спросе на нефть.
Президент США Дональд Трамп заявил, что не торопится заключать торговую сделку с Китаем. Китай осторожно намекнул, что снизит экспорт на редкоземельные металлы, которые не были включены США в список товаров, в отношении которых власти повысили пошлины. Китайцы могут также начать сбрасывать американские облигации. По итогам марта Китай держит облигаций США на сумму $1,12 трлн.
Можно уже точно сказать, что нефтяной рынок окажет давление на рубль во время открытия торговой сессии. Потери рубля к доллару могут составить около 20 копеек. Майский налоговый период завершен. У рубля осталась поддержка только от аукционов Минфина. Ведомство сегодня проведет два аукциона.
В фокусе рынка остается эскалация торгового конфликта между США и Китаем. Ситуация накаляется, поэтому со снижением нефтяных котировок давление на российскую валюту будет только нарастать. По паре доллар/рубль ожидается рост цены до 64,95 руб.
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