Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с умеренным понижением около 0.3-0.4%, вблизи отметки 2600 п. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2590, 2580 п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2620, 2630 п.

В первые минуты торгов индекс МосБиржи отыграет утреннее ухудшение состояния внешнего фона. Позднее он может продолжить свое нисходящее движение в район 2590 п.

Во второй половине дня основным внешним ориентиром для участников российских торгов останется динамика нефтяных фьючерсов. Выхода важных иностранных статистических показателей сегодня не ожидается. Стоит также учитывать, что публикация еженедельных данных по запасам нефти и нефтепродуктов от Минэнерго США будет перенесена на четверг.

В минувший вторник основные российские фондовые индексы МосБиржи (-0.88%) и РТС (-1.32%) завершили торги с достаточно сильной просадкой по отношению к уровням предыдущего закрытия. Опережающая слабость долларового индекса РТС была обусловлена устойчивым внутридневным ослаблением курса рубля. Что же касается индекса МосБиржи, то в первой половине дня мы наблюдали в нем сдержанное повышение. Однако по мере ухудшения настроений на западных фондовых рынках на локальном рынке акций также развилась волна распродаж.

В результате вчерашнего падения индексы МосБиржи и РТС обновили свои недельные минимумы. Это создает технические предпосылки для дальнейшего снижения. Вместе с тем, локальный рынок акций вчера выглядел слабее, чем можно было бы ожидать, ориентируясь на внешний фон. Добавим, что фьючерсы на нефть сорта Brent не смогли удержаться выше ближайшего значимого ценового уровня $70 за баррель. Вместе с тем, они продолжают торговаться недалеко от указанной отметки.

Под закрытие вечерней торговой сессии июньские фьючерсы на индекс РТС (RIM9) пришли в состояние бэквордации величиной в 23 п. или около 1.8% по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка сохраняют негативную оценку среднесрочных перспектив индекса РТС.

На фоне существенной просадки индекса МосБиржи, состоявшейся по итогам дня, наиболее ликвидные акции завершили торги преимущественно с понижением в пределах 1-5% по отношению к уровням предыдущего закрытия.

Среди голубых фишек заметно слабее рынка выглядели акции нефтяной компании Лукойл (LKOH RM, —2.30%). Вчера эти бумаги подверглись распродажам на необычно высоких оборотах, несмотря на то, что эмитент продолжает их обратный выкуп. В них все еще не переломлен среднесрочный коррекционный спад. Он явно назрел после двукратного роста стоимости, состоявшегося в продолжительный период с июля 2017 года по март 2019 года.

В акциях Газпром (GAZP RM, —1.49%) неспешно развивается коррекционный откат от недавних максимумов. Пока что они встречают поддержку на подступах к «круглой» психологически значимой отметке 200 руб. После недавних новостей по поводу увеличения годовых дивидендов эти бумаги оказались явно перекуплены. Поэтому не стоит исключать, что они еще отступят от текущего уровня. Вместе с тем, едва ли стоит ждать возврата указанных акций к уровню двухнедельной давности. Следующей прочной поддержкой для них может стать отметка 190 руб.

Стоит отметить сильную однодневную просадку акций Yandex clA (YNDX RM, —5.17%). Вероятно, они отыграли известия по поводу готовящегося законопроекта, регулирующего работу агрегаторов такси. В частности, предполагается, что работать в данной сфере смогут только российские компании с российским капиталом. Кроме того, тарифы на услуги такси могут стать регулируемыми и контролируемыми. Этим займутся Минтранс и Федеральная антимонопольная служба. Кроме того, инвесторов и спекулянтов озадачили опровергнутые слухи о том, что совместное предприятие «Яндекса» и «Сбербанка» ведет переговоры о покупке части бизнеса розничной торговой сети «О`Кей».

Существенно сильнее рынка закрылись ликвидные представители сектора черной металлургии: НЛМК (NLMK RM, +4.03%), Северсталь (CHMF RM, +2.75%), ММК (MAGN RM, +1.39%). Интерес к бумагам экспортеров, не относящихся к нефтегазовому сектору, стимулировало вчерашнее ослабление рубля и неуверенная динамика фьючерсов на «черное золото». По этой же причине пользовались спросом акции угольной компании Распадская (RASP RM, +2.07%).

Низколиквидные бумаги ИРКУТ-3 (IRKT RM, +6.07%) отыграли сообщение о том, что эмитент намерен провести их выкуп у акционеров, не согласных со сделкой по присоединению дочерних компаний. Цена выкупа назначена в размере 42.61 руб. за акцию, что на 7.8% выше вчерашней цены закрытия указанных бумаг. Таким образом, они еще имеют некоторый потенциал для повышения в направлении указанного ценового уровня.

Сегодня утром фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют неравномерное падение стоимости в пределах 0.2-0.5%. Контракты на нефть сорта Brent подешевели на 0.7%. Фьючерсы на золото прибавили в цене 0.3%. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite повысился на 0.7%. Японский Nikkei225 просел на 1.3%.

С учетом утреннего падения стоимости фьючерсов на нефть, состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как негативное. Это создает условия для открытия индекса МосБиржи с умеренным понижением.