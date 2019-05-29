Во вторник большинство мировых фондовых индексов закрылось в «красной» зоне. Общемировой пессимизм негативно повлиял и на рынок российских акций. По итогам дня рублевый индекс МосБиржи потерял 0,88%, долларовый индекс РТС на фоне ослабления рубля к доллару снизился сильнее, на 1,32%. Среди лидеров снижения – «Яндекс» (-5,17%) и «Ростелеком» (-4,66%). Американский Dow 30 просел при этом на 0,93%.

Утром среды большинство индексов стран АТР снижалось на 0,1-1,2%. Исключением стал Shanghai Composite, который прибавлял 0,4%. Фьючерс на индекс S&P 500 торговался утром около 2799 п., на 0,2% ниже уровней закрытия предыдущего торгового дня, находясь вблизи минимальных значений с конца марта.

Утреннее снижение нефтяных котировок и коррекция на азиатских рынках задают негативный внешний фон перед открытием рынка российских акций. Вероятный дневной коридор по индексу МосБиржи находится в пределах значений 2585-2635 пунктов, по индексу РТС — 1260-1285 пунктов. Сегодня «Лукойл» опубликует финансовую отчетность по МСФО за первый квартал.

После роста в пятницу и понедельник, во вторник нефтяные котировки провели в «боковике» и по итогам дня практически не изменились. Торги стартовали вблизи уровня $68,6 за баррель марки Brent. В течение дня они поднимались до $69,2, затем опускались к $68,1 и в итоге завершили вторник у отметки $68,5. Утром среды котировки черного золота умеренно снижались к $68,1 за бочку. Вероятный дневной диапазон сегодняшних торгов для сорта Brent составляет $67,3-68,7 за баррель. Среднесрочный диапазон, который определяется ближайшими значимыми уровнями поддержки и сопротивления, сохраняется между $66,0-72,7.

Из-за того, что в понедельник в США был выходной, отчет Американского нефтяного института по запасам нефти выйдет на сутки позже, в ночь со среды на четверг. Напомним, что неделей ранее запасы по данным ведомства выросли на 2,4 млн баррелей.

Вслед за рынком акций, под давлением накануне оказался и рубль. По итогам дня на МосБирже, доллар с расчетами «на завтра» подорожал до 64,7150 руб. (+26,75 коп.), а европейская валюта выросла до 72,2425 руб. (+13 коп.). Разница в динамике двух валют связана со снижением валютной пары EUR/USD на мировом рынке с 1,1190 до 1,1160. Утреннее снижение нефтяных котировок может спровоцировать продолжение ослабления рубля в начале сегодняшних торгов. Ожидаемый дневной диапазон для доллара США составляет 64,1-65,4 руб., для европейской валюты — 71,5-73,0 руб.