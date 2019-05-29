По итогам торгов 28 мая индекс МосБиржи снизился на 0,88% до 2609,78 п., а РТС — на 1,32% до 1271,15 п. Дневное упорство «быков» сошло на нет, и к вечеру индексы ушли в минус. Если судить по наиболее ликвидным акциям, то по рынку прокатилась волна фиксации прибыли: Yandex (-5,17%), «Ростелеком» (-4,66%, «ВТБ» (-2,84%), «ЛУКОЙЛ» (-2,3%), «Газпром нефть» (-1,79%), «Газпром» (-1,49%). В моменте индекс МосБиржи опускался ниже отметки 2600 пунктов. Негативом для Yandex могли стать поправки в регулирование работы агрегаторов такси. Слабость «Газпрома» объяснить сложно, так как компания довольно регулярно сообщает хорошие новости. На сей раз гендиректор «Газпром Экспорт» Елена Бурмистрова сообщила о том, что компания рассчитывает в ближайшее время договориться об увеличении поставок газа по «Силе Сибири» в Китай. Существенно лучше рынка торговались бумаги металлургов в связи с перебоями поставок железной руды и стали из Бразилии: «НЛМК» (+4,03%), «Северсталь» (+2,75%), «ММК» (+1,39%). Активность была очень высокой. К завершению торгового дня объём сделок на основной секции Московской биржи достиг 98,945 млрд рублей. Собственно говоря, более двух третей объёма было реализовано на рынке на вечернем отрезке торгов, что явно указывает на повышенную активность нерезидентов. Частично за это отвечает американский рынок, который завершил день довольно существенным падением.

Рубль также слабел, хотя нефть этому явно не способствовала. Китай прекратил закупку нефти из Ирана, что обеспечило повод для повышения котировок Brent выше $70 за баррель. Возможно, что по рублю также прокатилась волна фиксации прибыли на фоне завершения налогового периода. Впрочем, более точно о завершении среднесрочного тренда можно будет говорить по итогам размещений ОФЗ в среду. Минфин предложит инвесторам ОФЗ-ПД выпуска 26209 с погашением 20 июля 2022 года и ОФЗ-ПД выпуска 26225 с погашением 10 мая 2034 года. Снижение спроса на бумаги будет означать повышенную насторожённость инвесторов на фоне геополитических новостей. Кроме того, глава ЦБ РФ Э. Набиуллина намекнула на возможное снижение ставки, что на рынке уже воспринимают в качестве свершившегося факта. То есть работает старое доброе правило «покупай ожидания и продавай новости». К вечеру вторника доллар укреплялся на 0,4% до 64,715, а евро на 0,18% до 72,242.

Торги в США начинались вполне позитивно, но итог дня оказался провальным. Впрочем, ещё днём стало известно, что Д. Трамп заявил о неготовности США заключить торговую сделку с Китаем, а также о возможности существенного роста тарифов в ближайшем будущем. Впрочем, удручающим для рынка мог стать факт из внутренней экономики США. В марте цены на жильё в 20 крупнейших городских образованиях выросли лишь на 2,7%, что является самым медленным ростом с августа 2012 года. Потребителей это пока не беспокоит. Индекс потребительской уверенности Conference Board поднялся в мае до 134,1 п. с 129,2 п. в марте. Некоторые корпоративные новости оказались довольно странными. Huawei обратилась в американский суд с конституционной жалобой на действия Вашингтона. Бумаги Fiat Chrysler (+7,24%) пользовались повышенным спросом на фоне возможного создания концерна вместе с Renault. General Electric может сократить до 1 тыс. работников в рамках совместного предприятия с Alstom, но именно по этому поводу власти Франции уже предупреждали американскую компанию. Поэтому вполне могут последовать новости о штрафе. По итогам торгов DJIA снизился на 0,93% до 25347,77 п., а S&P 500 на 0,84% до 2802,39 п.

Администрация США не стала называть Китай валютным манипулятором, но оставила его в списке стран на подозрение вместе с Германией, Италией, Ирландией, Японией, Ю. Кореей, Малайзией, Вьетнамом и Сингапуром. Настроения в Азии были негативными. Бумаги Samsung теряли более 2% на опасениях падения спроса на носимые устройства. В аналитической среде говорят о том, что Китай может повысить экспортные пошлины на редкоземельные металлы, которые используются в современной электронике, в ответ на запретительные действия США. По мнению китайских властей, цены на данные материалы слишком низкие, чтобы оправдать наносимый природе ущерб при добыче. К 8:40 мск Nikkei 225 — 21004,81 п. (-1,20%), Hang Seng — 27411,55 п. (+0,08%), Shanghai Composite — 2932,18 п. (+0,77%).

Нефть торговалась в минусе. Министр финансов РФ А. Силуанов заявил в столице Казахстана, что РФ рассматривает возможность продолжения участия в соглашении по ограничению добычи в рамках OPEC+. Китай, по данным Reuters, почти прекратил закупки нефти у Ирана. США предупредили Гонконг на счёт отслеживания танкеров, которые заняты в транспортировке иранской нефти. В предупреждении Вашингтона говорится о том, что любое оказание услуг таким судам будет являться нарушением санкций США. Кроме того, в Минэнерго США отмечают, что потребление нефти остаётся на высоком уровне. По оценке ведомства, текущий спрос составляет впервые около 100 млн баррелей в сутки. Тем не менее на рынке обеспокоены тем, что торговая война США и КНР может продлиться существенно дольше, чем предполагалось ранее, а также может привести к долговременному спаду в мировой экономике и торговле. К 9:00 мск августовский Brent — $68,14 (-0,77%), WTI — $58,57 (-0,96%), золото — $1280,4 (+0,26%), медь — $5921,64 (-0,37%), никель — $12125(-0,02%).

Индекс доллара снижался на 0,05% до 97,90 п. К 9:00 мск пара EUR-USD — $1,117 (+0,01%), GBP-USD — $1,266 (+0,07%), USD-JPY – 109,26 (-0,09%).

Внешний фон можно назвать негативным. Нефть дешевеет, азиатские рынки преимущественно торгуются в минусе. Впрочем, валюты сырьевых стран торгуются без существенной волатильности против американского доллара. Поэтому на старте дня ждём просадки индекса МосБиржи до 2600 пунктов и относительно стабильного рубля. Отечественную валюту вновь поддержат аукционы ОФЗ.