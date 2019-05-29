Российский рынок акций и рубль снизятся в начале дня на негативном внешнем фоне. Тем не менее, размещения ОФЗ могут оказать некоторую поддержку отечественной валюте.

ИНДЕКСЫ

Внешний фон пока не благоприятствует росту российского рынка, но при стабилизации ожидается возвращение индекса Мосбиржи в диапазон 2620-2640 пунктов, считает Михаил Поддубский из Промсвязьбанка.

В среду в начале торгов возможно углубление коррекции вниз по индексу РТС на фоне глобального сокращения готовности инвесторов к принятию риска, которое выражается, в том числе, в снижении доходности по госдолгу США (так, десятилетние казначейские облигации США торгуются с доходностью 2,24% годовых против 2.4% неделей ранее), полагает Антон Старцев из ГК "Олма".

ВАЛЮТА

Смена настроений на глобальных рынках и, в частности, в сегменте валют развивающихся рынков оказала давление во вторник на рубль, которое может продолжиться в первой половине дня среды, полагает Сергей Дроздов из "Финама".

"Однако предстоящие сегодня размещения ОФЗ могут умерить пыл пессимистов и оказать поддержку национальной валюте", — добавляет он.

На данном этапе поддержки в паре доллар-рубль находятся на отметках 64,40 и 64,15 рубля, сопротивления расположены на отметках 64,80 и 65, указывает аналитик.

Константин Кочергин из банка "Восточный" полагает, что курс доллара в среду будет находиться в диапазоне 64,15-65,05 рубля.

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ

Основные фондовые индексы США во вторник закрылись в минусе на фоне неуверенности инвесторов по поводу торгового соглашения между США и Китаем.

Фьючерсы на американские фондовые индексы с утра снижаются на 0,4-0,77%.

Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно снижаются: гонконгский Hang Seng Index – на 0,14%, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,67%, японский Nikkei 225 — на 1,21%, при этом индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai поднимается на 0,54%.

Стоимость нефти снижается на 0,98% — до 68 доллара за баррель по марке Brent.

Курс евро к доллару снижается на 0,04% — 1,1161 доллара.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Российский рынок акций по итогам торгов вторника снизился по основным индексам в отсутствие драйверов роста.

Индекс Мосбиржи к закрытию торгов снизился на 0,88% — до 2609,78 пункта, индекс РТС — на 1,32%, до 1271,15 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов вторника вырос на 26 копеек – 64,72 рубля, евро — на 13 копеек, до 72,24 рубля, следует из данных Московской биржи.