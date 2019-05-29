В последнее время ситуация вокруг Турции разворачивается, мягко сказать, негативно. Турецкие активы уже долгое время находятся под давлением из-за экономических проблем и внешнего давления со стороны Запада. Однако, одним из позитивных моментов текущей недели стали новости о том, что турецкие регуляторы устанавливают обязательные минимальные доли турецких акций и суверенных облигаций для частных пенсионных фондов страны. По состоянию на 31 июля текущего года доля турецких акций в портфелях частных пенсионных фондах должна быть 10%, а доля турецких суверенных облигаций – 25%.

Данные меры обеспечат поддержку, в первую очередь, локальному турецкому рынку акций и облигаций (номинированных в национальной валюте), однако это позитивный сигнал и для широкого круга инвесторов – вчера индекс Borsa Istanbul 100 вырос на +2,1%, турецкая лира укреплялась примерно на +0,7%, длинные облигации в национальной валюте примерно на тех же уровнях, номинированные в долларах США были легком плюсе (длинные суверенные облигации в USD примерно +0,5-0,7%). Данное нововведение, по ожиданиям участников рынка, приведет к притоку 2,5 млрд. лир в локальные облигации и 500 млн лир в турецкие акции (суммарно около 500 m USD).

Мы по-прежнему относимся к турецким активам с интересом, в частности, к суверенным облигациям, номинированным в долларах США. Если инвестор более консервативный, то рекомендуем обратить внимание на выпуск Turkey-21 c привлекательной доходностью к погашению около 6,7%. Более агрессивные инвесторы могут обратить внимание на длинный край кривой доходности, например, Turkey-34 с доходностью 8,1%. Также мы ожидаем укрепление турецкой лиры по отношению к доллару в среднесрочной перспективе до диапазона 5,5-5,6. В свою очередь, рынок турецких акций выглядит сильно недооценённым, а в ближайшее время не исключаем рост Индекса Borsa Istanbul 100 на +15%, то есть выше отметки 100 тыс. пунктов.



