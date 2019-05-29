ОФЗ: на сегодняшних аукционах Минфин предложит выпуски 26225 и 26209; новые комментарии Минфина относительно тактики на первичном рынке. Вчера ситуация на рынке ОФЗ мало чем отличалась от предыдущего дня: доходности бумаг в течение всей сессии двигались вблизи уровней закрытия понедельника, а объем торгов составил скромные 12 млрд руб. Большинство выпусков завершили сессию практически без изменений, за исключением ОФЗ-26225 (YTM 8,15%) и инструментов с погашением в 2023 г., выросших в доходности на 1–2 бп. Локальные долговые рынки других развивающихся стран в основном закрылись в положительной зоне. В частности, доходности 10-летних бумаг Бразилии и Венгрии снизились соответственно на 15 бп и 10 бп.

На сегодняшних аукционах Минфин предложит два выпуска ОФЗ с фиксированным купоном: ОФЗ-26225 (YTM 8,15%) и ОФЗ-26209 (YTM 7,62%). На последних двух аукционах (две недели назад и в середине апреля) более длинный ОФЗ-26225 был продан в объеме 38,3 млрд руб. и 39,5 млрд руб. соответственно. Несмотря на по-прежнему достаточно высокий спрос нерезидентов на российские бумаги, мы полагаем, что возросшая чувствительность Минфина к уровню цен едва ли позволит сегодня продать выпуск в объеме, превышающем обычные 40 млрд руб. По той же причине мы считаем, что на этот раз инвесторов, готовых подавать неконкурентные заявки, окажется меньше, чем на предыдущих аукционах. Напомним, на прошлой неделе доля таких заявок в общем объеме размещения составила около 80%. ОФЗ-26209 последний раз размещался 8 мая, и тогда Минфин продал бумаг на 26 млрд руб. (при спросе 70,1 млрд руб.). На наш взгляд, это могло быть связано с реинвестированием средств локальными игроками в преддверии крупного погашения (ОФЗ-26216 на 250 млрд руб.). Учитывая, что с момента погашения прошло уже две недели, велика вероятность, что локальный спрос на данный бонд сегодня будет ниже, чем 8 мая. Тем не менее отметим, что на этой неделе инвесторы получат купонные платежи по ОФЗ на общую сумму 16,8 млрд руб.

Вчера директор департамента государственного долга Минфина Константин Вышковский в интервью агентству Bloomberg рассказал о планах Минфина на первичном рынке. Он подтвердил, что министерство планирует постепенно сокращать объем предложения. Для этих целей Минфин может вернуться к практике установления верхнего лимита предложения на некоторых аукционах. Помимо этого, регулятор может начать размещать новый выпуск ОФЗ-ПД сроком обращения 20 лет. Отдельно стоит отметить, что, по словам Вышковского, Минфин планирует ввести дополнительную аукционную сессию, в рамках которой те заявки, которые не были удовлетворены во время основной сессии, но были близки к уровню отсечения, могут быть удовлетворены по более высокой цене. Что касается флоутеров нового формата, Минфин по-прежнему намерен начать размещать их во 2к19, однако решение о необходимости использования лимитов предложения на аукционах по ним пока не принято. Наконец, Вышковский отметил, что министерство продолжит предлагать ОФЗ-ИН каждую третью неделю месяца, несмотря на слабый спрос на этот инструмент.