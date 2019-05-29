В среду нефтяные цены умеренно корректируются, двигаясь в диапазоне 69-70$. Тревожность рынка в отношении торгового конфликта США и Китая оказывает давление на котировки сырья.

Вместе с тем мы сохраняем оптимистичный взгляд на нефть и считаем, что котировки продолжат восстановление к уровням выше 70$ с наступлением лета. Тем не менее, полагаем, что динамика нефтяных цен в ближайший месяц, до заседания ОПЕК+ 25-26 июня, будет иметь повышенную волатильность, так как в основном будет определяться рыночными настроениями и действиями спекулянтов.

На наш взгляд, именно июньское заседание ОПЕК+ станет «отправным пунктом», который позволит определить среднесрочный вектор движения цен.

На сегодняшний день нефтяной рынок испытывает колоссальное геополитическое воздействие. Наиболее явно геополитика проявляется в нефтяном предложении. По нашим оценкам, на сегодняшний день геополитика вносит отрицательный вклад в совокупное мировое предложение нефти, а объем данного вклада оценивается нами вблизи 2,4-3 млн барр. /сутки. Таким образом геополитика сейчас исключает с рынка весьма масштабный объем предложения. Такой формат влияния геополитики на рынок в существенной мере затрудняет принятие решений, оказывающих влияние на средне- и долгосрочную перспективу рынка. К таким решениям относится и вопрос продления сделки ОПЕК+ в июне.

С учетом вышеупомянутого влияния геополитики, экспортёрам предстоит принять весьма сложное решение, которое бы смогло обеспечить совпадение интересов основных участников мирового рынка нефти. В результате на данный момент мы рассматриваем три сценария решений по сделке ОПЕК+. Заметим, что данные сценарии подразумевают отсутствие негативных шоков для роста мировой экономики. Мы оцениваем эффект от реализации данных шоков как снижение нефтяных цен на 7-12$ от уровней, указанный в нижеприведенных сценариях.

Первый сценарий предполагает продление сделки до конца этого года, при котором экспортёры продолжают придерживаться «агрессивного» перевыполнения сделки, удерживая уровни добычи ниже определённых пактом квот. Бенефициаром развития событий в таком ключе будет Саудовская Аравия, так как, на наш взгляд, именно такой подход к балансировке нефтяного рынка позволит нефтяным ценам достигнуть средних уровней второго полугодия вблизи отметок 74-77$. Такой уровень является наиболее комфортным для королевства и позволит наследному принцу продолжить реализацию планов масштабной реформации государства. Полагаем, что такая ценовая конъюнктура рынка принесет существенно экономическую выгоду и РФ.

Во втором сценарии мы ждем от ОПЕК+ «ослабления гаек». Сейчас сделка, главным образом за счет стран картеля во главе с Саудовской Аравией, перевыполнена почти на 0,5 млн барр. /сутки. «Ослабление гаек» в данном сценарии будет означать возвращение на рынок данного «перевыполненного» объема сокращения в целях превентивного воздействия на рыночный баланс, который в летний период может сместить в сторону дефицита, вызванного иранским, венесуэльским и ливийским факторами. Развитие событий по данном сценарию, по нашим прогнозам, позволит ценам во втором полугодии закрепиться вблизи уровней 70$. Такая ценовая конъюнктура, вероятно, в значительной мере нейтрализует ценовые риски для роста мирового спроса на нефть, но также ограничит объемы получаемых экспортерами нефтяных сверхдоходов.

Третий сценарий предполагает, что экспортеры фактически завершат сделку и вернут на рынок порядка 1,2-1,6 млн барр. /сутки. На такой шаг страны-участники сделки будут вынуждены пойти в случае, если по всем трем геополитическим направления напряженность будет усиливаться, а соответствующие объемы поставок из Ирана и Ливии будут активно снижаться. С учетом рассмотренного ранее влияния геополитических факторов на баланс рынка, мы считаем, что в этом сценарии цены во втором полугодии могут снижаться до уровней 50-55$, однако средняя цена нефти второго полугодия будет находится вблизи отметки 60$.

На данный момент мы полагаем, что первый и второй сценарий имеют близкую к равной вероятность своей реализации – вблизи 40-45%. Третий сценарий рассматривается нами как пессимистичный, а вероятность его реализации оценивается нами в 10-20%. Вероятность реализации данного сценария оценивается нами как достаточно низкая в связи со следующей причиной. Если на рынок вернуться те объемы предложения, которые рассматриваются в этом варианте развития событий, то на нефтяном рынке в 3-4 кв. сложится ситуация почти аналогичная ситуации этого периода 2018 года, когда цены устремились к 50$.

Однако повторение данной ситуации в этом году видится не столь вероятным в виду того, что нефтеэкспортеры, на наш взгляд, в полной мере учитывают те риски, которые несет в себе торговый конфликт США и Китая в случае его трансформации в полноценную торговую войну. Эти риски в случае своей реализации не позволят быстро «реанимировать» нефтяной рынок. Если стороны торгового противостояния все же претворят в жизнь все взаимные угрозы, то это, по нашим оценкам, обойдется мировой экономике замедлением роста как минимум на 0,1-0,2% до уровней 3,1-3,2%, что также окажет соответствующее давление на рост мирового спроса на нефть.

В этих условиях баланс нефтяного рынка, который де-факто останется без защитного механизма ОПЕК+, может быть снова нарушен формированием навеса со стороны предложения, который будет транслирован в рост мировых запасов сырья и масштабное давление на цены нефтяного сырья.