По предварительной информации, ВТБ (VTBR LI – ДЕРЖАТЬ) на этой неделе опубликует отчетность за 1 кв. 2019 г. по МСФО и проведет телефонную конференцию. В 3 кв. банк деконсолидировал Почта Банк, в 4 кв. – продал страховую «дочку», что по некоторым показателям искажает динамику год к году. Мы ждем роста прибыли на 6% квартал к кварталу и ROAE около 11% (соответствует среднему значению за 2–4 кв. 2018 г.). Маржа, согласно нашим расчетам, снизится примерно на 30 б.п. за квартал. Ранее менеджмент говорил, что розничные кредиты все еще переоцениваются вниз, и с учетом фокуса на рознице это пока еще предполагает возможность давления на ЧПМ (хотя в среднесрочной перспективе рост доли розничных кредитов должен поддержать маржу). Кроме того, рыночный тренд показывает, что эффективная стоимость депозитов в 1 кв. повышалась. Отчетный квартал, как мы предполагаем, будет относительно слабым для комиссий, и динамика выправится позже в течение года.

Прогнозируем снижение стоимости риска до чуть менее 1%. Что касается расходов, то банк, по всей видимости, сможет добиться небольшого снижения год к году. Однако мы закладываем не очень высокий прочий доход, и в результате соотношение Расходы/Доходы, по нашей оценке, останется выше 40%. Стоимость риска, напротив, может опуститься чуть ниже 1% – банк здесь не учитывает изменение валютного курса (как и Сбербанк, который перешел на такой расчет в 1 кв.), но, как мы понимаем, пока качество активов остается достаточно стабильным. В части кредитов мы ждем продолжения роста в рознице (на 4,5% за квартал), но сокращения в корпоративном сегменте примерно на 3%. Вклады населения, по нашим оценкам, прибавят с начала года около 2%, а корпоративные, напротив, снизятся на 7%.

Дивидендная доходность около 10% стала одним из ключевых факторов для акций. Менеджмент уже давал прогнозы на текущий год, в частности, прибыль должна составить порядка 200 млрд руб. Эти прогнозы были подтверждены на прошлой неделе в ходе презентации новой четырехетней стратегии группы. Мы полагаем, что достижение цели по прибыли в том числе зависит от уровня прочего дохода, но ее квартальному росту в течение года также должны способствовать некоторое увеличение маржи относительно 1 кв., восстановление роста чистых комиссий и сохраняющийся эффект синергии в части расходов. На прошлой неделе акции поддержало заявление руководства о намерении выплачивать 50% чистой прибыли в виде дивидендов в ближайшие четыре года (горизонт новой стратегии).

При выполнении прогноза по прибыли на 2019 г. это означает доходность около 10%. ВТБ на уровне группы не таргетирует какой-либо ощутимый запас по капиталу над минимальными регуляторными требованиями с учетом буферов, однако, как мы понимаем, обладает определенной гибкостью в управлении активами, взвешенными по уровню риска.