ВТБ, второй по активам российский банк, в январе-марте текущего года сократил чистую прибыль по МСФО по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 23,8%, до 42,3 миллиарда рублей, свидетельствует консенсус-прогноз, составленный агентством "Прайм" по результатам опроса аналитиков.

ВТБ планирует опубликовать финансовые результаты по МСФО за первый квартал в четверг, 30 мая.

Аналитик "Уралсиба" Наталья Березина ожидает роста прибыли ВТБ квартал к кварталу на 6% и ROAE около 11%. Маржа, согласно расчетам аналитика, снизится примерно на 30 базисных пунктов за квартал. "В третьем квартале банк деконсолидировал "Почта банк", в четвертом квартале – продал страховую "дочку", что по некоторым показателям искажает динамику год к году", — полагает аналитик "Уралсиба".

В части кредитов "Уралсиб" ждет продолжения роста ВТБ в рознице на 4,5% за квартал, но сокращения в корпоративном сегменте примерно на 3%. "Вклады населения, по нашим оценкам, прибавят с начала года около 2%, а корпоративные, напротив, снизятся на 7%", — считает Березина.

Прогнозы аналитиков по чистой прибыли ВТБ за первый квартал представлены ниже (в миллиардах рублей):

Газпромбанк — 38,2

"Атон" — 49,6

BCS — 28

Альфа-банк — 43,7

"Уралсиб" — 41,5

РИА Рейтинг — 50,5

"Ренессанс Капитал" — 38,9

Sova Capital — 48

Согласно консенсус-прогнозу аналитиков, ВТБ в первом квартале нарастил резервы по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 26%, до 26,1 миллиарда рублей. Ожидания по расходам банка на резервы в первом квартале выглядят следующим образом (в миллиардах рублей):

Газпромбанк — 44

"Атон" — 25

BCS — 35,6

Альфа-банк — 18,2

"Уралсиб" — 24,6

РИА Рейтинг — 8,7

"Ренессанс Капитал" — 42,9

Sova Capital — 10

Чистая прибыль банка ВТБ по РСБУ в первом квартале текущего года составила 50,169 миллиарда рублей, увеличившись на 22,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. ВТБ ожидает чистую прибыль по МСФО по итогам 2019 года порядка 200 миллиардов рублей.