Чистая прибыль ВТБ по МСФО в I квартале сократилась на 24%
ВТБ, второй по активам российский банк, в январе-марте текущего года сократил чистую прибыль по МСФО по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 23,8%, до 42,3 миллиарда рублей, свидетельствует консенсус-прогноз, составленный агентством "Прайм" по результатам опроса аналитиков.
ВТБ планирует опубликовать финансовые результаты по МСФО за первый квартал в четверг, 30 мая.
Аналитик "Уралсиба" Наталья Березина ожидает роста прибыли ВТБ квартал к кварталу на 6% и ROAE около 11%. Маржа, согласно расчетам аналитика, снизится примерно на 30 базисных пунктов за квартал. "В третьем квартале банк деконсолидировал "Почта банк", в четвертом квартале – продал страховую "дочку", что по некоторым показателям искажает динамику год к году", — полагает аналитик "Уралсиба".
В части кредитов "Уралсиб" ждет продолжения роста ВТБ в рознице на 4,5% за квартал, но сокращения в корпоративном сегменте примерно на 3%. "Вклады населения, по нашим оценкам, прибавят с начала года около 2%, а корпоративные, напротив, снизятся на 7%", — считает Березина.
Прогнозы аналитиков по чистой прибыли ВТБ за первый квартал представлены ниже (в миллиардах рублей):
Газпромбанк — 38,2
"Атон" — 49,6
BCS — 28
Альфа-банк — 43,7
"Уралсиб" — 41,5
РИА Рейтинг — 50,5
"Ренессанс Капитал" — 38,9
Sova Capital — 48
Согласно консенсус-прогнозу аналитиков, ВТБ в первом квартале нарастил резервы по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 26%, до 26,1 миллиарда рублей. Ожидания по расходам банка на резервы в первом квартале выглядят следующим образом (в миллиардах рублей):
Газпромбанк — 44
"Атон" — 25
BCS — 35,6
Альфа-банк — 18,2
"Уралсиб" — 24,6
РИА Рейтинг — 8,7
"Ренессанс Капитал" — 42,9
Sova Capital — 10
Чистая прибыль банка ВТБ по РСБУ в первом квартале текущего года составила 50,169 миллиарда рублей, увеличившись на 22,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. ВТБ ожидает чистую прибыль по МСФО по итогам 2019 года порядка 200 миллиардов рублей.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.
https://1prime.ru/experts/20190529/830020756.html