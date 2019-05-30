Российский рынок акций в среду показал уверенную восходящую динамику. Ожидания коррекции в сопровождении не самого оптимистичного фона пока не оправдываются. Получается, что наши акции в моменте выступают той самой «тихой гаванью», которая не реагирует на глобальное бегство из рисковых активов.

Некоторую поддержку нашему рынку вчера оказал фактор ослабления рубля, однако это был лишь незначительный драйвер. В действительности же мы вновь видим, как российские фондовые площадки растут вопреки слабой динамике как на развитых, так и на развивающихся площадках. Кроме того, слабость наблюдается и на рынке нефти. Демонстрация силы в таких условиях является крайне редким явлением для российского рынка. В последний раз что-то подобное наблюдалось в сентябре 2018 г., но тогда ралли в наших индексах поддерживалось по-настоящему значительным ослаблением рубля.

Для выявления опережающей динамики отечественного рынка мы традиционно обращаем внимание на сравнение долларового РТС и индекса развивающихся площадок MSCI Emerging Markets. Так вот за последние 7 недель MSCI EM упал на 10%, а РТС вырос на 1%.

Российский рубль при этом показывает схожую динамику, игнорируя девальвационные тренды в валютах развивающихся стран. Рубль за те же 7 последних недель ослаб к доллару на 1%, тогда как сводный индекс валют EM опустился на 2,5%.

Такая динамика намекает на наличие достаточно серьезного притока капитала. Это также подтверждается и опережающей динамикой топовых голубых фишек относительно акций со средней и малой капитализацией. Именно на них идет ставка крупных инвесторов. Индекс голубых фишек в 2019 г. прибавляет 13,3%, а второй эшелон демонстрирует околонулевой результат. Причем спред между бумагами с высокой и низкой ликвидностью в последние недели только лишь расширяется.

Частично можно оправдать столь уверенный рост устойчиво высокими ценами на нефть, однако на примере вчерашнего дня мы видим, что российский рынок растет даже на фоне снижения Brent. Накануне стоимость барреля Brent в моменте опускалась на 2,9% (закрытие проходило с потерями около 1%), но это не помешало индексу МосБиржи вернуться к максимальным значениям за всю историю.

В краткосрочной перспективе по нефти осторожные ожидания, не исключаем отката нефтяных котировок Brent в район $66.

На американском рынке акций тем временем ситуация только лишь ухудшается. В среду индекс S&P 500 продолжил спуск вниз, упав еще на 0,7%. Котировки опустились ниже диапазона 2790-2820 п., так что в рамках нашего технического плана дальнейшие цели коррекции смещаются в сторону 2700-2720. Помимо слабой макростатистики и замедления темпов роста прибыли американских компаний, свою роль естественно играют негативные ожидания по поводу торговой войны между США и Китаем.

Наш рынок в свою очередь пока весь этот «медвежий» фон предпочитает игнорировать. В целом стоит отметить, что российские компании публикуют преимущественно позитивные отчеты за I квартал 2019 г., сохраняя в массе своей приверженность к высоким дивидендным выплатам. Средняя дивидендная доходность в России является самой высокой среди крупных экономик. Все это в моменте сильно выделяет наш рынок относительно коллег. Эти драйверы приобретают важность в период, когда геополитические риски отошли на второй план, а санкционная риторика пока не приводит к каким-то конструктивным решением со стороны Запада. Кроме того, дополнительный фактор, способствующий позитивному взгляду инвесторов на отечественные бумаги, связан с ожиданием постепенного снижения рублевых ставок вслед за замедляющейся инфляцией.

Сегодня старт торгов ожидается на положительной территории. По индексу МосБиржи может быть переписан исторический максимум. Ближайшим сильным техническим сопротивлением выступает район около 2700 п.

Тем не менее избыточный оптимизм является временным явлением. Восходящий импульс можно рассматривать в качестве возможности для временной фиксации спекулятивных длинных позиций или хеджирования портфеля путем короткой продажи фьючерсов на индексы. Особенно перегретыми в текущей ситуации выглядят акции Газпрома, Новатэка, Россетей-ао.

Сегодня с открытия ожидаются дивидендные гэпы в Интер РАО, Трансконтейнере. Также сегодня последний день для попадания в реестр акционеров, претендующих на дивиденды по бумагам: ВСМПО-АВИСМА, ПИК, МРСК Урала, Астраханьэнергосбыт, Пермэнергосбыт.

Внешний фон сегодня с утра складывается смешанный. Американские площадки после нашего закрытия в среду остались примерно на тех же уровнях. Азиатские индексы сегодня торгуются преимущественно на отрицательной территории. Фьючерсы на S&P 500 поднимаются на 0,04%, нефть Brent в плюсе на 0,19%

С учетом результатов прошлой вечерней сессии можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие торгов по индексу МосБиржи, скорее всего, пройдет выше уровня закрытия среды, в пределах +0,4%.