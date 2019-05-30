Американские биржевые площадки в среду закрылись снижением на фоне продолжающейся эскалации торгового конфликта между США и Китаем.

Индекс широкого рынка S&P 500 снизился на 0,69%, закрывшись на отметке 2783,02 пункта, промышленный индекс Dow Jones упал на 0,87%, высокотехнологичный NASDAQ потерял 0,79%. Доходность 10-летних казначейских облигаций опустилась на один базисный пункт, до 2,26% — самый низкий показатель с сентября 2016 года.

Инвесторы негативно восприняли новости, что Пекин, в ответ на введение Вашингтоном тарифов на товары из Поднебесной, может сократить экспорт в США редкоземельных металлов, используемых в оборонной и энергетической сферах. Однако S&P 500 удалось закрыть торговую сессию чуть выше 200-дневной скользящей средней, что еще оставляет индексу широкого рынка шансы на рост и на возврат выше ключевого уровня 2800 пунктов.

Нефтяные котировки Brent по итогам прошедших торгов снизились на 0,7%, закрывшись на отметке $69,70. Поддержку ценам на нефть оказала вышедшая поздно вечером статистика от Американского института нефти, согласно которой недельные запасы "черного золота" в Штатах снизились на 5.26 миллиона баррелей. Консенсус-прогноз экспертов предусматривал рост запасов на 500 тыс. баррелей.

Сегодня в первой половине дня цифры от API выступят на стороне "быков". Однако основное внимание рынков в четверг будет сосредоточено на данных от Минэнерго США, которые станут определяющими для цены фьючерсного контракта Brent до конца текущей недели.

Индекс МосБиржи на прошедших торгах вырос на 1,2%, закрывшись на отметке 2641,15 пункта. В настоящий момент локальная поддержка в индикаторе расположена на отметке 2610 п., основная — на рубеже 2590. Сопротивление находятся на уровне 2650 пунктов.

Российская валюта завершила торги на отметке 64,97, потеряв 0,39% по отношению к американскому доллару. На данном этапе поддержка в паре доллар/рубль находится на отметке 64,80, закрепление под которой вновь усилит позиции рубля. В противном случае национальная валюта может вплотную приблизиться к уровню 66 руб\доллар.