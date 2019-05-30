В среду, 29 мая, рубль в очередной раз закрылся снижением против иностранных валют. Доллар/рубль вырос на 0,39%, евро/рубль – на 0,10%, до 72,31 руб., фунт/рубль – на 0,16%, до 82,02 руб. Ослабление российской валюты было вызвано уходом от риска на фоне обострения американо-китайского торгового конфликта и снижением цен на нефть. Напряженность между двумя странами выросла после публикации китайскими СМИ, что в переговорах Китай может использовать редкоземельные металлы (РЗМ) как рычаг давления на США.

Рубль проигнорировал аукционы ОФЗ. Ведомство разместило облигации на двух аукционах на сумму 26,19 млрд руб. при общем спросе на 108,4 млрд руб. К закрытию дня он сумел отыграть 50% понесенных потерь в первой половине торгов на фоне восстановления цен на нефть. Сегодня по паре доллар/рубль ожидаю снижения до 64,72 руб., евро/рубль – до 72,00/72,15 руб.

Нефть сорта Brent подешевела на 0,62%, до $69,66. Дневные потери составляли 2,8% и были вызваны возросшей напряженностью между США и Китаем. Инвесторов тревожит то, что конфликтующие стороны не могут найти решение для заключения соглашения, что сказывается на экономике Китая и может повредить спросу на нефть. Во второй половине дня покупатели восстановили цену на 2,3%, до $69,71 за баррель. Поддержку нефтяным котировкам оказала политическая напряженностью на Ближнем Востоке.

В четверг, 30 мая, в Азии нефть торгуется в небольшом минусе по $69,60 за баррель. На торгах в Европе рост котировок может усилиться, так как последний отчет Американского института нефти показал, что за прошедшую неделю запасы нефти сократились на 5,265 млн баррелей, запасы дистиллятов — на 2,144 млн баррелей, а запасы бензина увеличились на 2,711 млн баррелей.

Благодаря отчету API цена может продолжить восстановление. Рост котировок выше $70,62 за баррель заметно укрепит позиции покупателей на фьючерсном рынке. Поддержкой выступает уровень $68,05. В центре внимания участников рынка отчет Минэнерго США.