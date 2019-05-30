Движение вниз: фондовый рынок США плавно сползает на фоне торговой неопределенности
Фьючерсы на S&P 500, промышленный Dow Jones и Nasdaq 100 в настоящий момент растут в пределах четверти процента.
В 15:30 по московскому времени станут известны данные по ВВП США в I-м квартале (вторая, пересмотренная оценка) и по первичным заявкам на пособие по безработице. В 17:00 выйдет апрельский индекс незавершённых продаж на рынке недвижимости от Национальной ассоциации риелторов.
Консенсус-прогноз по валовому внутреннему продукту за II-й квартал провалился ниже 2%. И инвестиционные банки, и федеральные резервные банки – понижают прогнозы по ключевому показателю экономики. Хорошая новость в том, что по итогам первых трёх месяцев 2019 г. рынок ждал данных существенно ниже реально полученных 3,2% (первичная оценка).
Из рисков для американской экономики – торговая война с Китаем, которая приобретает затяжной характер с неясными перспективами. С другой стороны, действительно сильная сторона США при Трампе – это рынок труда, поэтому заявок на пособие по безработице сегодня может оказаться меньше.
Что касается рынка жилья, то низкие ставки сделали своё дело и ранее в том году продлили бум покупки домов. Завтрашний индекс незавершённых продаж во многом предскажет состоявшиеся продажи новых домов, которые обычно следуют через 1-2 месяца после заключения контракта, то есть факта «незавершённой продажи».
Хорошая макростатистика могла бы поддержать рынки на фоне бегства инвесторов в безрисковые активы. Доходности государственных бондов падают не только в США – в том числе в Германии и Японии (в обеих странах 10-летние гособлигации дают отрицательную доходность). Ралли бондов «отзеркаливает» потерю стоимости рисковых активов.
Вчера S&P 500 пробил линию поддержки и просел на 0,69%. Ни США, ни Китай уже, похоже, не понимают, на какой стадии находятся торговые переговоры, и продолжают обмениваться заявлениями, что смогут обойтись и без сделки. В то же время инвестбанки начали понижать целевой уровень цены акций Apple, подсчитывая, во сколько технологическому гиганту обойдётся потеря китайского рынка, когда и если КНР начнёт точечно отвечать на травлю Huawei. Капитализация Apple незначительно снизилась за вчерашний день (с начала мая – на 15%).
Сегодня будет опубликована квартальная отчётность девяти эмитентов из индекса S&P 500. Это преимущественно ритейлеры во главе с сетью складов-магазинов Costco. Из других компаний стоит назвать ритейлеры с низкими ценами Dollar Tree и Dollar General, а также магазин одежды Gap.
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