Российский рынок акций вчера вновь показал чудеса. На падающих американских фьючерсах (а потом и акциях), рухнувшей более чем на 2% нефти, Индекс Мосбиржи вырос на 1,2%.

Это можно объяснить только одним: на российский рынок поступают очень приличные деньги. Но почему инвестиции идут сейчас – на этот вопрос ответа нет. Возможно, у кого-то есть какой-то инсайд, например, об улучшении российско-американских отношений.

Сегодня с утра ситуация более оптимистичная. После нашего закрытия американские фьючерсы немного отрасли, сильно отскочила нефть, к полуночи практически отыграв все дневное падение. Если сегодня выйдет позитивная статистика по запасам от Минэнерго США, то котировки «черного золота» закрепятся выше отметки 70 долларов за баррель и вполне могут двинуться к первой цели роста – 72,4 доллара.

Учитывая слабопозитивный внешний фон, выросшую нефть и рост фьючерсов на основные российские акции на вечерней сессии, ждем сегодняшнего открытия рынка акций ростом в районе 0,3-0,4%.

Таким образом, у Индекса Мосбиржи есть все предпосылки для того, чтобы пройти диапазон сопротивления 2640-2650 пунктов и отправиться в сторону «круглой» отметки 2700.

Но с покупками нужно быть очень осторожными. Рост рынка происходит на притоке денег, и как он закончится, инвесторы тут же вспомнят о слабости российской экономики, мировых угрозах и проч., и приступят к распродажам.

Среди бумаг сегодня стоит обратить внимание на «нефтянку», которая, впрочем, вчера и так хорошо подросла, а также Сбербанк, которому осталось пройти 3 рубля до сопротивления 240 руб.

Частично рост рынка акций стимулировал падающий рубль, который к доллару вчера в середине дня опускался почти на процент и уходил далеко за отметку 65. Лишь вечером половина просадки была выкуплена, и торги закрылись в районе 64,9 руб за доллар. Вчерашнее падение рубля было вызвано больше спекулятивными факторами, в том числе окончанием налогового периода и укреплением доллара к основным валютам.

Сегодня доллар стабилизировался, и есть основания ждать его разворота. С учетом отскока нефти, можно ждать продолжения начавшегося вчера во второй половине дня укрепления рубля. Не исключено, что сегодня российская валюта попробует уйти в район 64,5 руб за доллар.

Рекомендуем внимательно следить за парой евро-доллар. При появлении разворотных сигналов, есть смысл рискнуть и купить евро против доллара с целью чуть выше 1,12.