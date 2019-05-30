Большинство основных мировых фондовых рынков завершило среду снижением. Вопреки общемировой тенденции рынок российских акций заметно вырос. По итогам дня рублевый индекс МосБиржи прибавил 1,20%, долларовый индекс РТС на фоне ослабления рубля к доллару вырос меньше, на 0,38%. Среди лидеров роста – «Татнефть» (+3,29%) и «Яндекс» (+3,07%). Американский Dow 30 снизился при этом на 0,87%, обновив минимумы с начала февраля. Утром четверга индексы стран АТР дружно снижались на 0,4-1,0%. Фьючерс на индекс S&P 500 торговался утром около 2.786 п., на 0,2% выше уровней закрытия предыдущего торгового дня. Продолжающаяся коррекция на азиатских площадках и умеренный рост нефтяных котировок не дают четких ориентиров перед открытием рынка акций, который начнет торги нейтрально. Вероятный дневной коридор по индексу МосБиржи находится в пределах значений 2615-2670 пунктов, по индексу РТС — 1265-1290 пунктов. Сегодня финансовые результаты за первый квартал опубликуют «Газпром», «Аэрофлот», «Мегафон» и группа «ВТБ».

Среду котировки нефти завершили незначительным снижением, однако этот сухой факт не отражает полностью всю бурную внутридневную динамику цен. Торги начались вблизи отметки $68,5, и цены быстро отправились вниз, достигнув уровня $66,6 за баррель марки Brent, потеряв при этом почти 3%. Причиной снижения стали примирительные заявления США по проблематике Ирана и намек на готовность к переговорам. Переговоры означали бы снижение напряженности в регионе и снижение премии за эту напряженность в цене черного золота. Однако позже уже руководство Ирана заявило, что «не может поступиться принципами», и переговоров США по ключевым вопросам, по-видимому, не будет. Эти заявления, в свою очередь, отправили цены наверх, и к концу дня они достигли $68,0, таким образом, снижение цены за день оказалось совсем незначительным. Дополнительной поддержкой для цены стал отчет Американского нефтяного института, который показал снижение запасов нефти за неделю на 5,3 млн баррелей после роста на 2,4 млн баррелей неделей ранее.

В ночь на четверг котировки нефти снизились до $67,6, после чего вернулись к $68,1. Вероятный дневной диапазон сегодняшних торгов для сорта Brent составляет $67,4-68,7 за баррель. Среднесрочный диапазон, который определяется ближайшими значимыми уровнями поддержки и сопротивления, сократился до $66,0-69,2. Сегодня Управление энергетической информации США опубликует свои данные по изменению запасов нефти за неделю. Эксперты ожидают их снижения на 0,8 млн баррелей после роста на 4,7 млн баррелей неделей ранее.

Рубль вчера продолжил снижение, хотя к вечеру ему удалось сократить большую часть внутридневных потерь. По итогам дня на МосБирже доллар с расчетами «на завтра» подорожал до 64,9700 руб. (+25,5 коп.), а европейская валюта выросла до 72,3175 руб. (+7,5 коп.). Разница в динамике двух валют связана со снижением валютной пары EUR/USD на мировом рынке с 1,1160 до 1,1130. Утреннее восстановление нефтяных котировок может приостановить ослабление рубля в начале сегодняшних торгов. Ожидаемый дневной диапазон для доллара США составляет 64,3-65,6 руб., для европейской валюты — 71,6-73,0 руб.