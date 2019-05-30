По итогам торгов 29 мая индекс МосБиржи вырос на 1,2% до 2641,15 п., а РТС поднялся на 0,38% до 1275,92 п. Ситуация на внешних рынках была весьма негативной, нефть падала к $68, дешевели промышленные металлы, но отечественный рынок получил поддержку в виде слабого рубля. Кроме того, не будем забывать о том, что дивидендные отсечки в наиболее «тяжёлых» индексных бумагах ещё не прошли. Наиболее заметны покупки были в нефтегазовом секторе, который получает дополнительные преимущества от слабой валюты: «Газпром» (+1,97%), «ЛУКОЙЛ» (+2,75%), «Роснефть» (+1,2%). «ЛУКОЙЛ» также отчитался о том, что прибыль по МСФО в I квартале выросла на 36,9% до 149,79 млрд рублей, хотя и снизилась по сравнению с IV кварталом. Существенно подорожали бумаги Yandex на 3,07%. Испуг рынка по поводу поправок в законодательство о регулировании агрегаторов такси оказался преждевременным. Кроме того, это далеко не единственный сегмент бизнеса компании. Сильно завершили день акции «Татнефти» (+3,29%), «Россети» (+3,05%) и X5 Retail Group (+2,92%). Слабее всех оказались бумаги «Русагро» (-3,15%), «ТГК-1» (-1,79%) и «АЛРОСА» (-1,48%). Активность была вдвое ниже, чем накануне. По итогам торгов объём сделок на основной секции Московской биржи составил 49,106 млрд рублей.

Рубль пострадал заметнее рынка на фоне бегства капитала от риска. Кроме того, в течение дня на российскую валюту оказывала давление нефть, которая опускалась в моменте до $68,49 за баррель Brent. На негативный настрой инвесторов указывают довольно слабые итоги размещений ОФЗ. В рамках первого аукциона инвесторам были предложены ОФЗ-ПД выпуска 26209 с погашением 20 июля 2022 года. Объём размещения составил 17,59 млрд рублей по номиналу при спросе 70,631 млрд рублей по номиналу. Средневзвешенная доходность составила 7,65%. Второй аукцион, на котором были предложены ОФЗ-ПД выпуска 26225 с погашением 10 мая 2034 года, прошёл немного лучше. Реализованный объём составил 27,892 млрд рублей по номиналу при спросе 37,809 млрд рублей. Средневзвешенная доходность зафиксирована на уровне 8,19%. Бумаги размещались с дисконтом, что и стало поводом для более позитивного результата. Тем не менее общие объёмы размещения значительно упали по сравнению с предыдущими аукционами, указывая на низкий интерес рынка к доходностям, которые упали за последние несколько месяцев на 60-80 базисных пунктов. Впрочем, одновременно падает доходность по американским казначейским обязательствам, что, с одной стороны, указывает на низкие аппетиты к риску, но с другой, повышает привлекательность долговых бумаг с ярко выраженной положительной доходностью.

Торги в США вновь завершились существенным падением индексов. Китай не собирается тихо принимать американские санкции в виде барьерных тарифов. Если судить по официальной прессе, то Пекин может ограничить или заметно увеличить стоимость экспорта редкоземельных металлов в США. Это далеко не основная статья китайского экспорта, но весьма важная, поскольку редкоземельные элементы используются в современной электронике, а их производство является экологически вредным и дорогостоящим. Специальный прокурор Р. Мюллер подал в отставку и высказался о своём участии в расследовании против Д. Трампа. Впрочем, ничего нового он не сказал, кроме того, что закон не позволяет обвинять кого-либо, если доказательств этому нет. Продолжились продажи бумаг компаний сферы высоких технологий. Бумаги Alphabet, которая является материнской для Google, подешевела на 1,56%. Запреты для китайских компаний могут также означать усиление работы в области создания альтернативных операционных систем для умных устройств. Бумаги Boeing просели на 1,71% на новостях о том, что регулярные полёты B737 Max 8 могут возобновиться лишь к августу. По итогам дня DJIA снизился на 0,87% до 25126,41 п., а S&P 500 на 0,69% до 2783,02 п.

Азиатские рынки торговались в минусе, реагируя на двухдневное падение индексов США. Официальное издание КПК пишет о том, чтобы США не находились в иллюзии по поводу неспособности Китая защитить своё право на развитие и защиту собственных интересов. Иными словами, в ближайшие дни Пекин может объявить о чувствительных для американской экономики мерах, не говоря уже о народной компании против американских товаров. К 8:40 мск Nikkei 225 — 20904,95 п. (-0,47%), Hang Seng — 27095,95 п. (-0,51%), Shanghai Composite — 2889,14 п. (-0,88%).

Нефть пыталась дорожать. По данным API, на неделе, завершившейся 24 мая, коммерческие запасы в США упали на 5,3 млн баррелей. Запасы бензина выросли на 2,7 млн баррелей, а вот дистиллятов упали на 2,1 млн баррелей. Согласно опросу S&P Global Platts, на рынке ожидали снижения запасов нефти на 1,4 млн баррелей, а также падение запасов бензина на 0,8 млн баррелей и дистиллятов на 0,22 млн баррелей. Однако позитивный эффект от статистики из США может оказаться кратким и незначительным для рынка, который живёт в страхе падения спроса из-за торговой войны. В Bernstein Energy полагают, что в ближайшее время могут быть пересмотрены прогнозы роста спроса в текущем году. По данным Reuters, экспорт Ирана снизился в мае до 0,4 млн баррелей в сутки. К 9:00 мск августовский Brent — $68,21 (+0,50%), WTI — $59,26 (+0,77%), золото — $1276 (-0,39%), медь — $5858,8 (-0,24%), никель — $12035(-0,12%).

Индекс доллара торговался без существенной волатильности на отметке 98,15 п. К 9:00 мск пара EUR-USD — $1,114 (без изменений), GBP-USD — $1,263 (+0,02%), USD-JPY – 109,69 (+0,14%).

Внешний фон перед стартом торгов в РФ негативный. Впрочем, нефть уже не дешевеет. Более того, сырьевые валюты укрепляются против крайне перекупленного доллара. Поэтому страхи могут как минимум временно компенсироваться технической коррекцией. Соответственно, день на отечественном рынке начнётся слабо негативно, но затем индексы и рубль могут укрепить свои позиции. Из корпоративных событий дня можно отметить отчётность «Мегафона», «Газпрома», «ВТБ». Последний день с дивидендами будут торговаться бумаги «ПИК» (22,71 руб. на акцию) и «ВСМПО-Ависма» (873,42 руб. на акцию).