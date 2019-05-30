Рынок акций РФ в начале дня вырастет на фоне дорогой нефти. Рубль мало изменится на фоне глобальных геополитических рисков.

ПРОГНОЗЫ

Ожидается открытие торгов повышением около 0,3% вблизи отметки 2650 по индексу Мосбиржи, в качестве ближайших поддержек выступят уровни 2630 и 2620, значимыми сопротивлениями станут отметки 2660 и 2670, оценил Виталий Манжос из ИК "Алго Капитал".

Цены на нефть остаются достаточно высокими, чтобы поддержать спрос на российские бумаги нефтегазового сектора, но обстановка на рынках акций в целом не благоприятствует росту — инвесторы все меньше верят в возможность скорого заключения торговой сделки между США и КНР и предпочитают не увеличивать долю рисковых активов в портфелях, рассуждает Антон Старцев из компании "Олма". На валютном рынке в краткосрочной перспективе возможна консолидация курса в диапазоне 64,5-65 по паре доллар-рубль, добавил он.

Сегодня рубль будет находиться под давлением усиливающейся геополитической напряженности, прогноз по курсу USD/RUB на сегодня 64,45-65,45, оценил Константин Кочергин из банка "Восточный".

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ

Основные фондовые индексы США на прошлых торгах снизились на 0,7-0,9% на фоне опасений, связанных с торговыми отношениями с Китаем.

В среду китайские СМИ сообщили, что КНР готова использовать запрет на экспорт редкоземельных металлов в качестве ответной меры в рамках торговой войны с США. Такие металлы используются в производстве высокотехнологичной бытовой электроники.

Фьючерсы на американские фондовые индексы с утра повышались на 0,2-0,3%. Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в основном снижались — в пределах 0,8%, японский Nikkei 225 — на 0,3%, индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai — на 0,7%.

Стоимость нефти повышается к уровням предыдущего закрытия на 0,6%, до 68,25 доллара за баррель сорта Brent. Курс евро снижается до 1,1132 доллара против 1,1135 на момент фиксинга предыдущих торгов.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Российский фондовый рынок в среду вырос в район исторических максимумов по индексу Мосбиржи, локомотивом выступили бумаги экспортеров и прежде всего — "тяжелые фишки" нефтегазового сектора — на фоне ослабления рубля. Дешевеющая нефть оказала сдерживающее влияние на рост стоимости российских активов. Рублевый индикатор Мосбиржи к закрытию повысился на 1,2%, до 2641,15 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,38%, до 1275,92 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов среды повысился на 26 копеек, до 64,97 рубля, евро — на 8 копеек, до 72,32 рубля, следует из данных Московской биржи.