Лукойл объявил финансовые результаты по МСФО за 1к19, которые мы расцениваем как сильные. С учетом операционных и финансовых показателей компании мы пересмотрели оценку прогнозной цены ее акций на 12-месячном горизонте в большую сторону, с 99 долл. до 102 долл. Такая цена в сочетании с недавним отставанием акций Лукойла и дивидендной доходностью в 5% предполагает полную доходность в 34%. Исходя из этого мы повышаем рекомендацию по данной бумаге с Держать до Покупать. Мы продолжаем придерживаться позитивного взгляда на фундаментальные характеристики Лукойла, отмечая, в том числе, повышение уровня корпоративного управления компании. Мы также считаем, что обратный выкуп акций является одним из ключевых факторов, определяющих их динамику как в начале года, так и в дальнейшем.

Сильные результаты за 1к19 по МСФО. Выручка Лукойла за 1к19 составила 28,0 млрд долл., немного превысив наш прогноз. Это объясняется более высоким, чем мы ожидали, объемом закупок нефти (на 7% выше нашего прогноза) и более высокими темпами роста в нефтехимическом и газовом сегментах, которые нивелировались неожиданным увеличением товарных запасов нефтепродуктов. В части расходов компания продемонстрировала более эффективный, чем мы предполагали, контроль над расходами в сегменте добычи (в долларовом выражении операционные расходы на баррель добычи за исключением добычи в рамках проекта Западная Курна – 2 снизились на 8% к/к), а также получила более высокие льготы по НДПИ. В результате EBITDA за 1к19 достигла 4,5 млрд долл., что на 3% выше консенсус-прогноза. Доход от курсовой разницы в размере 29 млн долл. позитивно отразился на чистой прибыли, которая составила 2,3 млрд долл. Свободный денежный поток до изменений в оборотном капитале составил 2,8 млрд долл. при капзатратах на сумму 1,5 млрд долл. (последние сократились на 14% к/к за счет высокой базы сопоставления и завершения в 4к18 основных строительных работ на месторождениях им. Корчагина и Филановского.

Предстоящий выкуп акций. Одной из причин относительно слабой динамики акций Лукойла в последнее время (за период с 1 апреля акции компании отстали от индекса РТС Нефть и газ на 20%) может быть предстоящее завершение обратного выкупа (из запланированных 3 млрд долл. компания на данный момент выкупила акций на 2,75 млрд долл.) и отсутствие ясности в отношении размера предстоящего нового выкупа. Отметим, что текущая финансовая политика Лукойла, о приверженности которой компания заявляла неоднократно, предусматривает направление на обратный выкуп акций 50% свободного денежного потока (после выплаты дивидендов) сгенерированного при цене на нефть выше 50 долл./барр. Мы полагаем, что при условии сохранения до конца года благоприятной макроэкономической конъюнктуры параметры предстоящего выкупа будут примерно такими же, как и нынешнего. Таким образом, на наш взгляд, это событие опять окажет существенное влияние на динамику акций. Объявленный недавно тендер мы расцениваем как часть будущего выкупа акций, который, скорее всего, поддержит котировки в краткосрочной перспективе.

Повышение рекомендации до Покупать. Заложив в нашу модель объявленные операционные и финансовые показатели, мы повысили оценку прогнозной цены акций Лукойла на 12-месячном горизонте на 3%, до 102 долл., что соответствует полной доходности в 34% (с учетом дивидендной доходности 5% и недавнего отставания акций от рынка). Как следствие, мы повысили рекомендацию по акциям компании с Держать до Покупать. Основными факторами риска с точки зрения стоимости акций мы считаем потенциальное снижение цен на нефть и неблагоприятные изменения в системе регулирования сектора.