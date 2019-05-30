По сообщению газеты Коммерсант, вчера Транснефть полностью восстановила подачу нефти по южной ветке нефтепровода Дружба (по которому осуществляются поставки в Венгрию, Словакию и Чехию). Прокачка по северной ветке (в Польшу и Германию) должна быть возобновлена к 10 июня. По данным Коммерсанта и по оценкам самой Транснефти, общий объем загрязненной нефти достиг 4,3 млн т, включая 0,7 млн т в северной ветке, 0,7 млн т в южной ветке, 1,3 млн т в Белоруссии и 1,6 млн т в Усть-Луге. Как пишет издание со ссылкой на вице-президента Транснефти Сергея Андронова, полная очистка системы от загрязненной нефти может занять около 6–8 месяцев. По данным газеты, средняя скидка при продаже загрязненной нефти из Усть-Луги составила 10 долл./барр. и должна быть компенсирована трейдерам Транснефтью. По оценке Коммерсанта, если усредненная «скидка» на весь объем загрязненной нефти составит 10 долл./барр., то Транснефти придется компенсировать примерно 315 млн долл. Косвенные расходы, возникающие из-за простоя НПЗ и связанных с этим потерь, по данным Коммерсанта, российские компании по условиям договоров поставки нефти возмещать не обязаны.

Озвученная цифра в 315 млн долл. составляет 4% от EBITDA Транснефти, прогнозируемой нами на 2019 г. Окончательная сумма компенсации в данный момент обсуждается. Как бы то ни было, мы видим определенные риски для наших прогнозов финансовых показателей Транснефти, в частности связанные с возможным созданием резерва для отражения потенциальных убытков, вызванных данным инцидентом. По нашим оценкам, если Транснефть учтет потери в размере 315 млн долл. при расчете нормализованной чистой прибыли (является базой для расчета дивидендов компании), дивиденды Транснефти за 2019 г. могут теоретически снизиться на 9%, до 11 143 руб. на акцию (при выплате 50% от нормализованной чистой прибыли), что предполагает дивидендную доходность в размере 7%. В целом, на наш взгляд, это негативная новость с точки зрения восприятия компании рынком.