В ближайшее время серьезного ослабления рубля не ожидается
С окончанием налогового периода российский рубль взял стремительный курс на ослабление в начале вчерашней сессии. К середине дня пара USD/RUB преодолела психологически важную отметку 65.0 (65.38 на максимумах), в то время как ключевые валюты остальных развивающихся стран укреплялись на 0.3/1.2%. Данный тренд, однако, оказался краткосрочным, и уже к концу торговой сессии рубль частично отыграл потери (USD/RUB 64.9, +0.4% на закрытие). Вероятно, помогло отсутствие ярких фраз в неожиданном заявлении специального прокурора США Р.Мюллера по «российскому делу», которое состоялось вчера в 18:00 мск.
Стремление рубля в сторону ослабления не выглядит удивительным: с начала марта национальная валюта опередила «конкурентов» более чем на 3 пп на фоне повышенного спроса на российские активы. Теперь же разрыв сокращается с замедлением интереса к России. Тем не менее, мы не склонны ожидать серьезного ослабления рубля в краткосрочной перспективе, так как возвращение курса на снижение ключевой ставки Банком России и высокие цены на нефть поддержат привлекательность российских активов.
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