Результаты аукционов подтвердили, что чувствительность Минфина к ценовым уровням размещений повысилась. Всего Минфин вчера разместил ОФЗ на общую сумму 45,5 млрд руб. с незначительными премиями по доходности. Спрос превысил размещенный объем в 2,4 раза – на уровне состоявшегося на прошлой неделе аукциона. Объем размещения выпуска ОФЗ-26209 (YTM 7,65%) составил 17,6 млрд руб., спрос достиг 70,6 млрд руб. Доходность по цене отсечения равнялась 7,65%, что соответствует значениям вторичного рынка перед аукционом. 60% общего объема было размещено в рамках трех заявок, а всего было удовлетворено 15 заявок. Доля неконкурентных заявок среди всех удовлетворенных составила 44%. На аукционе по ОФЗ-26225 (YTM 8,19%) были размещены бумаги на 27,9 млрд руб. при доходности по цене отсечения 8,20%, то есть с премией в 1 бп. Спрос составил 37,8 млрд руб. Минфин удовлетворил в общей сложности 39 заявок. Вместе с тем почти половина размещения пришлась на четыре крупнейших заявки. Доля неконкурентных заявок была относительно низкой – 13% всех принятых.

Ухудшение аппетита к риску на мировых рынках и ослабление рубля оказали давление на вторичный рынок ОФЗ. Выпуски с фиксированным купоном открылись ростом доходностей на 1–2 бп, которые продолжили повышаться в ходе сессии. По итогам дня длинные выпуски прибавили в доходности 4 бп, среднесрочные – 1–3 бп. Доходности коротких бумаг изменились незначительно. ОФЗ-26226 (YTM 7,93%) и ОФЗ-26224 (YTM 7,99%) выглядели слабее других длинных бумаг, прибавив в доходности по 5 бп. ОФЗ-ИН продолжили дешеветь: их реальная доходность по итогам сессии выросла на 3–7 бп. Объем торгов на МосБирже составил 25,1 млрд руб., что соответствует среднему значению за последний месяц.

В локальных бумагах других развивающихся стран единого направления не было. Восточноевропейские рынки продолжали лидировать при поддержке ралли в немецких Bunds: доходность 10-летних венгерских гособлигаций снизилась на 3 бп, аналогичных польских бумаг – на 5 бп. В то же время 10-летние облигации Индонезии и ЮАР выросли в доходности на 7 бп и 3 бп соответственно.