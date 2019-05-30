За 1-27 мая цены выросли на 0,3%. В мае прошлого года цены поднялись на 0,4%, достаточно близко к уровню текущего года. Однако среднесуточные темпы роста цен остаются ниже показателя мая прошлого года, так что годовой рост цен по итогам месяца должен вновь замедлиться. Уже сейчас инфляция опустилась ниже 5,1%. В июне снижение годовых темпов инфляции может продолжиться, и к заседанию Банка России 14 июня она вполне может пробить уровень в 5,0%. Это создает ЦБ все условия для снижения ключевой ставки уже на ближайшем заседании.

Корсчета банков вчера увеличились на 225 млрд руб. По состоянию на сегодняшнее утро корсчета банков в ЦБ достигли 1,86 трлн руб., за день прибавив 225 млрд руб. Впрочем, этого недостаточно, уровень корсчетов остается, чем ниже необходимо для выполнения обязательных резервных требований. Основным источником пополнения средств вчера стали поступления по бюджетному каналу, это обеспечило приток примерно 150 млрд руб. Возможно, банки рассчитывают, что фискальные расходы останутся высокими в ближайшие дни. Также в среду банки стали наращивать объем средств Казначейства, привлекаемых на депозиты, на вчерашнем аукционе спрос на депозиты сроком 182 дня оказался выше лимита. Аукционы репо под залог с Казначейством потенциально способны закрыть все потребности банков в ликвидности для выполнения регуляторных требований. Однако маловероятно, что банки будут активно использовать этот инструмент сегодня и завтра: они стараются сократить использование ОФЗ в качестве обеспечения в конце месяца. Ставки на межбанковском рынке останутся повышенными.