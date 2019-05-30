Предложение:

Мировой объем золотодобычи в 2018 году составил 3 332 тонн, что на 2% выше в сравнении с 2017 годом;

Объем предложения золотого лома в мире снизился на 3% и составил 1 178 тонн, что является самым низким показателем за три года;

В 2018 году затраты на добычу золота выросли на 5% до среднего уровня в 696$ за унцию, а на изготовление унции золота – на 4% до 897$;

Спрос:

Производство ювелирных изделий снизилось на 4% по сравнению с предыдущим годом, составив 2 129 тонн, падение количества производимой продукции в Европе и Азии компенсировалось ростом производства в странах Северной Америки;

Показатель использования золота в промышленном производстве продемонстрировало умеренный рост в 2018 году, увеличившись на 3% до четырехлетнего максимума и составив 391 тонну, чему способствовал четырехпроцентный рост показателя использования золота при производстве полупроводников;

В 2018 году спрос на золото в натуральном выражении практически не изменился, снизившись менее чем на 1% (3 980 тонны в 2018 году против 3 999 в 2017). Снижение спроса на золото при производстве ювелирных изделий и при инвестициях в объекты розничной торговли (монеты и слитки) компенсировалось ростом спроса в государственном секторе и при промышленном производстве;

Чистые объемы закупки золота Центробанками достиг второго по величине показателя в этом столетии, который составил 536 тонн, что связано с активно продолжающимися закупками Центробанков развивающихся стран;

Данные по России:

Центральный банк России приобрел рекордные 274 тонны золота в прошлом году, покупая золото тринадцатый год подряд, и седьмой год подряд становясь крупнейшим покупателем;

К концу 2018 года общий объем золотых запасов в России достиг 2 113 тонн, и Россия, обогнав Китай, вышла на пятое место по золотовалютным запасам;

Российское ювелирное производство продемонстрировало скромный, но стабильный рост в 2018 году, в то время как показатель использования золотого лома вырос значительно, увеличившись на 6% и достигнув самого высокого уровня с 2015 года;

Золотодобыча в России увеличилась на 4% по сравнению с 2017 годом, составив 282 тонны;

Россия находится на первом месте по добыче золота в Европе и на третьем в мире (после Китая и Австралии).