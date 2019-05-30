Сегодня Мегафон представил финансовые результаты за 1К 2019 г. по МФО.

Оператор ранее объявил о запуске процедуры принудительного выкупа оставшихся на рынке акций (для владельцев бумаг на 3 июля 2019 г.), но по словам CEO компании г-на Вермишяна, не планирует прекращать листинг на МосБирже. Мы продолжаем следить за Мегафоном, по-прежнему полагая, что результаты второго оператора в стране (по доле рынка) являются важным индикатором состояния отрасли в целом.

С 1-го января 2019 г. компания перешла на новый стандарт учета МСФО 16 «Аренда», который в значительной степени оказал влияние на OIBDA и чистую прибыль.

Выручка Мегафона увеличилась за отчетный период на 4,8% г/г до 80,1 млрд руб. Рост был обеспечен хорошими результатами сегмента мобильной связи и заметным ростом продаж оборудования и аксессуаров в розничной сети. Несмотря на отмену внутрисетевого роуминга и повышение ставки НДС выручка от услуг мобильной связи в России увеличилась на 2,8% г/г до 65 млрд руб. Продажи монобрендовой сети выросли на впечатляющие 31% г/г до 7,4 млрд руб., что, тем не менее, может говорить о прекращении программы оптимизации числа розничных салонов, которую оператор проводил в прошлом году. Бизнес фиксированной связи продемонстрировал снижение доходов на 0,2% г/г.

OIBDA без учета стандарта МСФО 16 снизилась на 1,2% г/г до 30,2 млрд руб., а рентабельность упала на 2,3 п.п. до 37,7%. Снижение рентабельности OIBDA связывают в том числе с ростом доли низкомаржинальных продаж оборудования в выручке и увеличением расходов на персонал и рекламу. В силу увеличения долговой нагрузки и финансовых расходов, чистая прибыль по старому стандарту снизилась на 50% г/г до 3 млрд руб., а рентабельность показателя оказалась крайне низкой, всего 3,8%.

Чистый долг даже без учета нового стандарта отчетности вырос на 57% г/г до 363,3 млрд руб., а показатель долговой нагрузки чистый долг/ LTM OIBDA составил почти 3х. FCF был на уровне 12 млрд руб. против небольшого отрицательного значения в 1К 2018 г. на фоне снижения капитальных затрат и роста операционного денежного потока.

Результаты, как и ранее, не однозначные. С одной стороны, продолжается органический рост бизнеса сравнительно неплохими темпами, а с другой увеличение долговой нагрузки и заметное снижение рентабельности OIBDA и чистой прибыли. По нашему мнению, результаты оператора в текущем году будут оставаться нестабильными.