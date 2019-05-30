Акции "Газпрома" до конца 2019 года года покажут рост на 25-35%
Лучше рынка сегодня смотрится «Газпром» — акции газового холдинга прибавляют около 2%. Именно данные бумаги вытащили индекс РТС и индекс МосБиржи в хороший плюс. Акции растут благодаря отчетности за первый квартал 2019 года по МСФО. Чистая прибыль компании выросла на 44%, до 535,908 млрд руб., что лучше ожиданий рынка. Такими темпами не за горами цена в $4,22 и капитализация в $100 млрд.
«Газпром» – наша основная рекомендация с начала текущего года. Стоит задуматься: $100 млрд для «Газпрома» — это много или мало? В нулевые годы до кризиса Lehman Brothers капитализация газового холдинга превышала $300 млрд. Бизнес «Газпрома» сопоставим с бизнесом Saudi Aramco, саудиты оценили себя, напомним, в $2 трлн. Делайте выводы сами, а в сказки западных аналитиков, что политические риски Кремля выше, чем у королевской семьи Саудовской Аравии, могут поверить только очень наивные люди.
И действительно, в прошлом году нефтегазовый сектор чувствовал себя отлично: акции «Газпром нефти» выросли на 43%, обыкновенные акции «Татнефти» – на 37,5%, «ЛУКОЙЛа» – на 35,3%, «Роснефти» – на 31,4%. А вот «Газпром» показал прирост всего на 7% исключительно из-за плотной завесы негатива вокруг проекта «Северный поток-2». Сейчас же, когда трубопровод построен уже на 50% и все идет к тому, что он закончен, давление рисков существенно ослабло.
Кроме того, с очень высокой вероятностью не только «Северный поток-2», но и «Турецкий поток» и «Сила Сибири» будут сданы в срок – в декабре 2019 года. Это означает, что транзит российского газа через Украину в ЕС в 2019 году по сравнению с началом текущего десятилетия уже упадет в 10 раз, примерно до уровня 10 млрд кубометров в год. Снизятся политические риски и инвестиционные расходы «Газпрома». На этом фоне высвобожденные денежные потоки с высокой вероятностью будут направлены на выплату дивидендов. Думаю, что при стоимости нефти Brent в коридоре $60-80 за баррель и выше вполне возможно, что акции «Газпрома» до конца 2019 года года покажут рост 25-35%.
Сегодня я бы точно не продавал «Газпром» дешевле $10 за акцию.
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